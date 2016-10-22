ISIS处决284名男性 死者或曾被用作“人盾”

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据CNN美国有线电视新闻网援引伊拉克情报人员消息，在伊拉克政府军逼近极端组织ISIS大本营摩苏尔之际，极端组织处决了包括未成年人在内的284名男性。被杀者曾被聚集到摩苏尔南部作为抵抗政府军的人体盾牌，他们据称死于周四或周五。

伊拉克摩苏尔收复战：伊政府军向摩苏尔"稳步推进"

21号，伊拉克北部城市摩苏尔收复战进入第5天，伊拉克政府军继续向摩苏尔推进。不过，与此前一天的激烈交火相比，当天的战场形势相对平静。伊拉克政府军前线指挥官预计，彻底拿下摩苏尔仍将需要一段时间。

政府军占领南部一座硫磺厂

当天，伊拉克安全部队占领了摩苏尔南部的一座硫磺厂。此前一天，极端组织在这里纵火，硫磺厂释放出了大量毒气，极端组织试图以此抵挡伊拉克安全部队的进攻。同时，伊拉克安全部队前线指挥官表示，他们很快将收复硫磺厂附近的20座村庄。此外，据伊军方消息，伊拉克部队当天分别对哈姆达尼亚、巴希加和舒拉区实施了包围，随时准备发起进攻。

库尔德武装的一名高级军官对路透社表示，正在与政府军一起向摩苏尔"稳步推进"。

伊军方公布军事行动阶段性成果

21号，伊拉克国防部公布了摩苏尔收复战的阶段性成果。统计显示，过去5天以来，共消灭473名恐怖分子，俘虏22人，拆除爆炸物352个；炸毁装有爆炸装置的汽车95辆，缴获各种武器500余件。此外，伊拉克作战部队还在摩苏尔东部、南部和北部收复了50多座村庄。20号，伊拉克总理阿巴迪曾表示，摩苏尔收复战进展"快于预期"。

伊军指挥官：拿下摩苏尔仍需时日

不过，有据报道称，极端组织在摩苏尔城内修筑了工事，埋设了大量炸药。政府军前线指挥官预计，攻城部队一旦进入摩苏尔，就将与极端组织武装分子陷入巷战，同时还要挨家挨户清理爆炸物，因此，彻底拿下摩苏尔还将需要一段时间。

极端组织控制平民 或作"人盾"

此外，联合国人权事务高级专员办公室21号在日内瓦发表声明称，极端组织已经从摩苏尔附近的村庄带走并控制了大约550个平民家庭，这些伊拉克平民有可能会在伊拉克政府军进攻时，被极端组织用作"人盾"。这将进一步增加收复摩苏尔的难度。