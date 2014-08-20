库尔德娘子军竟成 “ISIS”最大克星

哈通社阿斯塔纳8月20日电，据新华网消息，过去一周，美军在打击伊斯兰极端组织"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)上取得了巨大战果。美国媒体日前爆料称，ISIS的"克星"、美军在地面上最得力的盟军是库尔德娘子军。

据福布斯中文网8月19日报道，以女兵为主的库尔德自由斗士第二营在美军空中打击的掩护下，重新夺回了战略重地伊拉克摩苏尔水坝，给逊尼派极端组织ISIS带来了迄今为止最沉重的打击。 报道指出，这极具讽刺意味。因为ISIS正是以其对女性及少数族裔的残酷行径而闻名，并将数以百计的俘虏作为性奴，而且甚至残忍地屠杀巴格达的性工作者。 与大多数极端组织一样，ISIS有目的地控制女性及少数族裔，令他们不为世人所见，以通过这种途径来展示自己的权力。然而，现在ISIS在战场上面对的强敌，就是被他们视为低人一等的"女人"，这实在是相当的讽刺。 还有更为讽刺的是：ISIS的士兵相信，如果他们被女战士夺去性命，那么他们就无法进入天堂。 数十年来，属于少数族裔的库尔德人一直在争取脱离土耳其独立，也因而被美国贴上恐怖组织的标签。上周，美国政府最终决定为库尔德武装提供武器，以防ISIS向伊拉克北部继续渗透。 报道称，库尔德人希望摆脱巴格达的政治势力范围保持自治，同时他们也拥有相当庞大的武装力量，尤其是女性。库尔德斯坦是允许女性参军并上战场的少数几个穆斯林国家之一。女子游击队战士与库尔德武装力量自由斗士并肩作战。该部队名字的含义为"直面死亡的人"，碰巧也是一个由库尔德女兵组成的营级战斗单位。