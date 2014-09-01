ISIS二发斩首视频向美挑衅 奥巴马：暂无袭叙打算

哈通社阿斯塔纳电，据香港大公网30日报道，综合法新社、英国《每日邮报》消息，伊拉克极端组织伊斯兰国（ISIS）发布大规模屠杀300名叙利亚政府军俘虏的视频之后，周五发放名为"致美国的第二条信息"的视频，内容是将一名库尔德族士兵活活斩首，并敦促库尔德族尽快与西方国家脱离盟友关系。

从6月开始，库尔德族士兵一直与ISIS武装分子展开战斗，并获得包括美、英在内等多个西方国家提供武器装备。 这段新的斩首视频由ISIS支持者在社交媒体上发放，标註为"致美国的第二条信息"和"致巴尔扎尼（伊拉克库尔德自治区领导人）"。 这段视频时长6分钟，见到三名身穿黑色的ISIS武装分子，在摩苏尔的大清真寺前，残忍地将一名身穿橙色囚服的库尔德族士兵砍头。 其中一名ISIS分子用阿拉伯语质问奥巴马，为何再次派兵到伊拉克，难道已忘记数以千计的美军在伊拉克丧命，又嘲讽美国经齐是否已经从危机中复原，准备好再次卷入另一个危机。 在片段前半段中，可以看到15名库尔德士兵被ISIS挟持。其中一名士兵用库尔德语读出一段事先准备好的声明，表示"你们与美国联手实在是巨大的失误"。这些士兵相信可能是早前在伊拉克作战时被ISIS掳走，他们全部被换上类似美国关塔那摩监狱囚犯所穿的橙色囚服。 这段最新视频的场景，与10天前ISIS发出的"致美国的第一条信息"中，美国记者福利被斩首的情形非常相似。 美国总统奥巴马周四表示，他已要求官员准备各种军事选项，以对付叙利亚境内的ISIS圣战士，但表示美国暂时还没有定出打击叙国ISIS目标的战略，不会立即发动攻击。 奥巴马：暂无袭叙打算 美国已对伊拉克境内的ISIS目标发动空袭，外界盛传奥巴马即将决定扩大空袭范围至叙利亚。奥巴马在记者会表示："我不想本末倒置。我们还没有定出策略。" 但是，奥巴马已下令国防部长和参谋长联席会议主席拟订下一轮军事行动方案，美国国务卿克里也将前往中东地区，争取各国支持对抗ISIS。 另外，联合国方面28日证实，有43名斐济籍维和人员当天在叙利亚和以色列之间的戈兰高地，遭武装分子扣押。另外，两个据点的81名菲律宾籍维和人员的行动受到限制。 联合国秘书长潘基文和安理会对此予以严厉谴责，要求无条件释放有关人员。 联合国难民署（UNHCR）发表声明说，叙利亚难民危机日益严重，逃离内战成为难民的叙利亚人已超过300万，仅过去一年就增加了100万人。除此之外，叙利亚内部还有650万人无家可归，意味"叙利亚总人口中，几乎一半被迫逃离家园求生"。