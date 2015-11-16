法国向ISIS位于叙利亚的目标发动空袭

哈通社阿斯塔纳11月16日电 据英国《金融时报》报道，15日晚间，法国发动了针对"伊斯兰国"（ISIS）在叙利亚目标的空袭行动。法国国防部称，派遣了战机向ISIS控制的拉卡市（Raqqa）投掷了炸弹，空袭目标包括一家军事指挥所、弹药库和一座训练营。此次空袭也得到了美军的协助。

在此之前，法国和美国承诺将加大对"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)据点的空袭，以回应上周五夜间巴黎遭受的致命袭击。此次袭击事件震惊了西方世界，截至目前已有132人遇难，350多人受伤。

各方准备对叙利亚境内的这个伊斯兰恐怖组织开启"加强"打击阶段之际，法国和比利时对第八名袭击案嫌疑人阿卜杜勒•萨拉赫发出通缉，法国总统弗朗索瓦•奥朗德将此次袭击定性为"战争行为"。上周五共有七名恐怖分子死亡，其中六人在引爆炸药后死亡，还有一人被警方击毙。

法国总理曼纽尔•瓦尔斯建议延长通常不超过12天的"紧急状态"时间，让警方拥有广泛的调查权力。这将需要议会表决。

正在土耳其召开G20峰会的各国领导人一致谴责此次袭击，美国总统巴拉克•奥巴马称此次袭击是对"文明世界"的一次攻击。但他们在重新思考打击ISIS战略的问题上陷入挣扎，使该组织有能力发起自9/11以来最复杂的连环袭击。

巴黎恐袭除了令人质疑欧洲各国首都脆弱的反恐能力外，还让呼吁欧洲收紧边防的右翼势力重新抬头，使围绕移民危机的本已矛盾重重的辩论进一步复杂化。

欧盟委员会主席让-克洛德•容克回击了各方（尤其是东欧一些国家）的要求，呼吁政界人士不要将难民和凶手混为一谈。

有消息称，此次巴黎袭击者中的一人是混在难民潮中间、从希腊渗入欧洲的，但德国总理安格拉•默克尔没有流露出要反思她的难民政策的迹象。

默克尔强调需要避免过早下结论，称："我们要对受害者及他们的亲属......（以及）许多正在逃离战争和恐怖主义的无辜难民负责。"

布鲁塞尔方面担心难民危机可能会颠覆围绕移民问题的辩论，并危及欧洲的无护照申根区。来自默克尔姐妹党派的巴伐利亚州财政部长马库斯•索德尔的言论凸显了这一担心，索德尔称"巴黎改变了一切"。他表示，如果德国不能保障自己的边境，"那么巴伐利亚州将担负起这项重任"。

在美国共和党总统候选人敦促北约(Nato)宣告此次恐袭是对北约所有成员的攻击的背景下，白宫方面与法国政府一起策划加强对叙利亚境内目标的打击。

美国副国家安全顾问本•罗兹表示，他相信在"未来几天到几周之间"，美国和法国将"加强我们对(ISIS)的打击。"

奥巴马与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京举行了被白宫官员们形容为"建设性"的会晤，其间奥巴马试图在叙利亚问题上克服与普京的分歧，并在打击ISIS的方式上取得一致。