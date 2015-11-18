普京下令俄军与法国联手打击ISIS

哈通社阿斯塔纳11月18日电 据英国《金融时报》18日报道，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京昨日下令俄军与法国"盟军"统筹制定在叙利亚的联合作战计划，突显在巴黎遭遇恐怖袭击和俄罗斯一架客机因遭到破坏而失事后，俄法两国相互走近。

普京的命令，加上法国总统弗朗索瓦•奥朗德计划下周访问莫斯科和华盛顿，似乎表明面对伊斯兰主义恐怖组织的共同威胁，各方在叙利亚的策略出现转向。

这也标志着，普京自9月以来一直呼吁建立的打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)的"大联盟"可能越来越接近现实，他对于缓解俄方自去年军事干预乌克兰以来被西方孤立的期待也有望实现。

"以一艘航母为首的法国海军战斗群将要抵达你部的战区。你部必须与法方建立直接联系，把他们当作盟军一样开展合作，"普京从俄罗斯先进的国防控制中心对部署在叙利亚海岸外的"莫斯科号"导弹巡洋舰的指挥官表示。

俄罗斯还表示，将加大在叙利亚境内的轰炸力度。

采取这些行动的数小时前，俄罗斯联邦安全局承认，10月31日俄罗斯一架空客客机在埃及坠毁是一个炸弹装置所致。

此外，就在一天前，奥朗德在法国议会发表讲话时，呼应了普京对于建立反恐"联盟"的呼吁。

"所有那些真正想与这支恐怖主义军队作战的力量，必须作为一个大联盟的一部分凝聚成一股力量，"奥朗德表示，"我在未来几天会晤奥巴马总统和普京总统时，将铭记这个目标，以便联合起来，取得一个已经拖延太久的结果。"

上周五巴黎遭遇恐怖主义暴行似乎在改变各方态度，西方准备搁置其在乌克兰问题上与莫斯科方面的分歧。

在上周末于土耳其安塔利亚举行的20国集团(G20)峰会上，普京没有像去年那样遭到冷遇，而是与德国总理安格拉•默克尔、美国总统巴拉克•奥巴马和英国首相戴维•卡梅伦都举行了双边会谈。

莫斯科方面承认，该国Metrojet航空公司客机在西奈半岛坠毁、导致机上所有224人遇难的事件是一个"自制爆炸装置"所致。这给了普京一个由头，让他顺理成章地宣布决心"报复"元凶，呼应了奥朗德关于保护本国公民的言论。

俄罗斯观察家相信，莫斯科方面早在其确信Metrojet空难是一起恐怖袭击之后，就考虑加大在叙利亚的战斗力度——很可能在10天前普京下令暂停所有埃及航班的时候就已如此——但随后抓住了巴黎恐袭在欧洲引发的情绪。

"俄罗斯方面在寻觅这样的迹象：从法国开始，西方国家变得更愿意与俄罗斯合作，同时......也更愿意让（叙利亚总统巴沙尔•）阿萨德至少再掌权一阵子，"美国智库卡内基的分支卡内基莫斯科中心主任德米特里•特列宁表示。

上周五法国首都遭遇恐怖袭击、导致129人遇难之前，巴黎方面已经开始空袭叙利亚境内的目标，打击被怀疑窝藏策划对法国发起恐袭的恐怖分子的营地。但法国拒绝加入由美国和海湾国家领导的联盟，因为它没有得到联合国的支持。

和美国一样，法国还批评俄罗斯轰炸叙利亚境内反对阿萨德的温和反对派势力，而不是ISIS，并在坚持要求阿萨德走人作为政治过渡的一部分这一点上与莫斯科方面意见分歧。但在遭遇恐怖袭击后，法国的策略受到压力。