美国大妈扬言“摧毁ISIS”获网民热捧成网络英雄

哈通社阿斯塔纳11月21日电 网络上从来都不缺少"键盘斗士"，即只会通过网络发泄不满和负面情绪，但从来不会在现实生活中起到正面作用的"卢瑟"。但一名美国大妈似乎在无意间改变了人们对于"键盘斗士"的观感，反而因为一句网络上的"嘴炮"，不但为人们带来了欢乐和信念，还成为了不少人严重的"英雄"。

自从达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"，亦称ISIS）今年1月袭击巴黎讽刺杂志《查理周刊》后，其在全球范围的暴行愈演愈烈，本月更是制造了耸人听闻的巴黎恐怖袭击事件。 今年早些时候，一名名叫琳达的美国家庭主妇曾在自己的推特上愤怒的表示："我要摧毁ISIS"。 这淡然、冷静而笃定的发言，宛如勇士在战斗之前的宣言一般，很快引起了沉迷在巴黎恐怖袭击悲痛之中的网友们的关注。 于是，人们纷纷通过PS手段，将琳达的头像PS到各种战斗场景当中，帮助这位大妈实现自己"摧毁"ISIS的梦想。 一开始，琳达对于网友们的PS行为感到有些不满，但随着支持者的增加，琳达似乎也转变了想法。如今她每天都会在推特中加入几条关于如何摧毁ISIS的调侃性发言。 很多网友称，琳达的发言以及众多PS图片的出现，冲淡了人们对达伊什组织（IS）的恐惧，反而将这些暴徒变成了人们眼中的"蠢货"，阻止了恐怖分子通过社交媒体肆意散播仇恨和恐惧的种子，甚至阻断了其挑拨非穆斯林群体和穆斯林之间仇恨的行为，具有十分重要的正面作用。从这种意义上而言，这位美国大妈确实算得上是网络英雄。（编辑：塔尔）