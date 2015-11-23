外媒：不应低估消灭ISIS的难度

哈通社阿斯塔纳11月23日电 英国《金融时报》23日刊登一篇题为《不应低估消灭ISIS的难度》的署名文章，作者为该报中文网公共政策评论员刘波。以下为文章全文：

中东极端组织"伊斯兰国"（ISIS）11月13日在巴黎发动暴恐袭击，造成至少132人死亡。接着，ISIS又杀害中国公民樊京辉。中国外交部表示，对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。联合国安理会11月20日一致通过决议，以最强烈言辞谴责ISIS制造的恐怖袭击，呼吁国际社会"采取一切必要措施"打击恐怖主义。

从声称击落俄罗斯客机到巴黎恐袭，从威胁袭击美国到杀害中国人质，ISIS已成为二战后前所未有的同时挑衅联合国五个常任理事国的武装组织。不仅如此，ISIS在中东没有得到任何政权的公开支持，并与其周边的所有国家、势力都处于敌对或交战状态。因为ISIS俨然要与全世界为敌，已成为人人喊打的过街老鼠，所以很多分析人士认为，该极端组织已经时日无多。但值得深思的是，去年ISIS刚崛起时，很多意见就认为它不可能长久，但一年多以后，虽经多方打击，包括西方国家空袭，ISIS不仅地盘并未明显缩小，而且在一些阵线上呈现咄咄逼人之势。这表明，当前各国对ISIS的应对策略存在着一定的问题。

事实上，ISIS能不能被消灭，关键并不取决于世界各国政治上反对的意愿，而是各国愿意投入的兵力等资源，以及如何改变ISIS所处地域的具体政治、社会生态。阿富汗的塔利班也没有得到任何政权的公开支持，但经历了长达14年的阿富汗战争之后，该组织不仅依然活动频繁，而且在一些战场上保持着攻势和活力。与此类似，如果各方投入力量不足，或者策略不对，ISIS同样可能成为中东长期存在的一个"准国家"和政治势力，并对世界各国的利益都构成重大隐患。

ISIS之所以难以消灭，有三个原因。第一个原因是，它受到的军事打击的力度有限。美国等西方国家目前只是对ISIS发动空袭，而没有投入地面部队，而且鉴于美国国内的反战情绪和奥巴马政府的对外政策，美国在明年大选之前改变该策略的可能性也不大。中东很多战场的情况表明，单靠空袭很难消灭机动性、灵活性高，又具有一定地方基础的军事力量。虽然西方在阿富汗、利比亚都曾试过空袭加地面盟友进攻的方式，并取得过成效，但不同之处在于，目前能在地面上与ISIS交战的力量都比较弱：伊拉克经过战争和长期教派冲突后元气大伤，现在只能自保；叙利亚阿萨德政府军也经历了多年内战；库尔德武装长期装备、训练较差。而且，阿萨德政府与西方也并非盟友关系。

第二个原因是，ISIS并不是一个简单的恐怖组织或极端组织，而是已经在叙利亚东部和伊拉克西北部建立了政权，并建立起了对当地居民的控制。同时，ISIS的"准国家"并不完全是由暴力和威吓来维持的，它还拥有一些忠诚的支持者：对代表阿拉维派的阿萨德政权不满的叙利亚逊尼派，对战后在伊拉克掌权的什叶派不满的伊拉克逊尼派，中东各国因对生活现状不满而前来投靠的青年极端分子，以及来自欧美国家的极端分子。事实上ISIS在巴黎制造恐袭的部分目标就是诱使西方发动空袭，然后利用空袭造成的伤亡来在地方招募兵力，并吸引中东各地的极端分子加入。如果它在地方上形成了政治势力和思想控制，就很难只通过军事手段消灭。

第三个也是最重要的原因是，欧美及中东各国在消灭ISIS方面目标不一致，行动不统一。ISIS虽然反美论调很高，但目前并未对美国本土及其中东利益发起明确袭击，所以美国对ISIS的打击现在只限于空袭。同时，在叙利亚问题上，美国仍然坚持阿萨德政府必须下台的立场，而消灭ISIS客观上对叙利亚政府有利。叙利亚阿萨德政府虽同时把ISIS和叙利亚自由军视为敌人，但更希望看到ISIS与自由军作战，在很多时候阿萨德政府的主要打击对象是自由军。俄罗斯介入叙利亚的主要目的是挽救长期盟友阿萨德政府，以及在东地中海的战略利益，所以目前主要是帮助阿萨德政府防御。考虑到阿富汗、车臣等地的前车之鉴，俄罗斯可能不大愿意深入叙利亚东部。沙特及海湾各国作为逊尼派国家，担心ISIS被消灭后伊朗为首的什叶派势力坐大，所以不会为打击ISIS尽力。土耳其虽名义上不支持ISIS，但客观上希望看到ISIS帮助它打击库尔德人。正是因为各方各怀心事，各有计划，都想利用ISIS打击自己的敌人，ISIS才在夹缝之中继续壮大。

事实上，世界各国目前在打击ISIS的问题上已陷入某种"集体行动困境"。各自利益差别极大的各国，应当尽快找到共同的最大利益交集，采取协同性的行动来消灭ISIS这个全人类的威胁。同时，消灭ISIS绝不仅是一个军事问题，更是叙利亚与伊拉克的冲突解决与政治、社会重建问题。如果世界各国不在拿出勇气的同时拿出智慧，以及正视现实的决心，ISIS"人人喊打"却依然"岿然不动"的情况，有可能长期存在。正如巴黎恐袭所表明的那样，其代价却将由世界各个角落的人来背负。