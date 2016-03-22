土耳其爆炸案凶手与ISIS有关 国家德比临时取消

哈通社阿斯塔纳3月22日电 据美联社当地时间20日报道，土耳其官方确认周六在伊斯坦布尔市中心发动自杀性爆炸袭击的主犯与"伊斯兰国"（ISIS）有关。

土耳其内政部长阿拉（Efkan Ala）确认爆炸袭击者为土耳其公民奥兹图克（Mehmet Ozturk），于1992年生于土南部加济安泰普。加济安泰普省与叙利亚相邻。

阿拉称调查发现奥兹图克与ISIS有关，但他此前并不在通缉犯名单上。目前警方还以涉嫌参与袭击为由逮捕了另外5人。

周六，伊斯坦布尔市中心著名的步行街--独立大道（Istiklal Street）遭到自杀性爆炸袭击，造成4名外国游客死亡，36人受伤。

死亡的游客中有两名美国籍以色列人、一名以色列人和一名伊朗人。

以色列当局称没有迹象表明这次袭击是针对以色列人的，但该国反恐部门提高了土耳其的安全威胁等级，发布旅行通知建议以色列人不要前往土耳其。

至今为止，仍然没有组织宣布对爆炸袭击负责，警方目前已经封锁了独立大道。

爆炸发生后第二天，伊斯坦布尔当局因安全考虑取消了当天土超国家德比的费内巴切足球队和加拉塔萨雷的焦点大战。

费内巴切在去年引进了范佩西、纳尼、马尔科维奇等欧洲足坛的一流球员。

取消比赛的通知在赛前不久才发出，很多球迷当时已经到达了比赛现场外，在抗议无果后纷纷散去。

不到一年以来，土耳其已经遭遇了6次自杀性爆炸袭击。本月13日，首都安卡拉就遭到了汽车炸弹袭击，造成37人死亡。

土耳其是美国打击ISIS联军中的一员，部分联军飞机正是从土耳其的空军基地起飞前往叙利亚进行空袭。

此前据CNN报道，自2014年宣布建国以来，ISIS已经在伊拉克和叙利亚以外的20个国家发动或者诱发了超过70起恐怖袭击，共造成至少1200人死亡，1700多人受伤。

除了ISIS之外，土耳其国内还面临着想要争取独立、以库尔德工人党（PKK）为首的库尔德武装。周六爆炸刚发生时就有推测认为凶手是PKK或其相关组织。

PKK的分支库尔德自由之鹰（TAK）曾经表示对安卡拉的爆炸负责。PKK被土耳其政府列为恐怖组织，双方的停火协议于去年被打破。

而本月21日正好是库尔德人的春节--纳吾肉孜节（Newroz），土耳其当局为增强安保在全国设立了1000个检查站，并且在节日期间派出了12万名警察和8万名武警进行巡逻。

当局在伊斯坦布尔和其他大城市禁止市民庆祝纳吾肉孜节，引发了当地库尔德人的强烈不满。

据土耳其当地媒体报道，在伊斯坦布尔，警方发射橡皮子弹试图驱散想要庆祝纳吾肉孜节的市民；在尚勒乌尔法，当局用高压水枪冲散了抗议者。（来源：界面）