俄媒体公布文件介绍ISIS的制度和生意

哈通社阿斯塔纳3月25日电 RT(今日俄罗斯)电视台网站日前公布了"伊斯兰国"文件及其战俘的证词，它们介绍了在俄罗斯和许多其它国家被取缔的"伊斯兰国"（ISIS）的内部制度和生意。

库尔德人民自卫部队在进攻叙利亚北部城市沙达迪时获得了这些文件，而后将其转交给了RT电视台记者。当时落入库尔德民兵之手的还有来自土耳其、沙特和其他国家的被俘武装分子，他们讲述了ISIS同土耳其的联系。

如何抵达ISIS

一名来自土耳其的被俘武装分子供述，大部分伊斯兰主义者过境土耳其前往ISIS。土耳其政府和边防人员不阻挡他们。

一名被俘武装分子供述："我的指挥官告诉我，如果我被包围或者受伤，就要逃往土耳其。"

库尔德战士向记者展示了来自不同国家的武装分子的护照，这些国家包括利比亚、突尼斯、巴林、哈萨克斯坦。所有这些护照上都有入境土耳其的记录。

还有一个有趣的证据：武装分子的照片，它们也同样落入库尔德民兵手中。在一张照片上伊斯兰主义者身穿便装在伊斯坦布尔街头，在另一张照片上，他们已经手持武器在叙利亚。

来到叙利亚境内的武装分子应该写"申请"：填写表格，里面包括自己的简历和护照资料。RT电视台记者获得某个来自乌兹别克斯坦的武装分子的表格，他携妻子和两个孩子抵达ISIS。

意识形态训练

ISIS自幼开始进行意识形态训练。记者获得了中小学教师的考试资料。武装分子检验教师们掌握伊斯兰教法以及称职的程度，是否可以教孩子。

附在这些文件上的还有教师认证书。每个姓名下面不仅包括分数，还有决定：可能是"允许去教学生"或者"重新培训"。

RT电视台报道，在结束叙利亚北部之行以后，电视台会剪辑纪录片，该片大概将在一个月以后播出。

（来源：界面）