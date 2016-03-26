ISIS“财政部长”在美军特别行动中被杀身亡

哈通社阿斯塔纳3月26日电 据外媒消息，美国国防部长卡特(Ashton B. Carter)周五称，美国军方本周在一次行动中杀死了极端组织伊斯兰国(ISIS)的数名头目，其中包括一名充当其"财政部长"的最高指挥官。

《华盛顿邮报》援引美国官员的话说，这位名为Haji Imam的最高指挥官在ISIS内部担任一系列重要职务，是该组织的领导核心人物之一。

卡特在周五的新闻发布会上称："我们系统铲除了ISIS的领导层"，称这是本月美军成功消灭的第二名ISIS高级头目。

卡特称消灭Imam有重要意义，因为他负责管理ISIS的资金往来，他被击毙后ISIS雇佣新兵、向武装人员支付报酬等财务能力都将遭到破坏。

美国官员向路透社表示，美国特种部队执行了这次针对Haji Imam的打击行动，原计划是活捉而不是杀死他，但突击队的直升机遭遇了来自地面的攻击，于是军方决定从空中进行打击。

Imam在ISIS从基地组织分离出来之时就是其核心领导成员之一，反恐专家们长期以来一直将他视为是该组织的元老。Imam的真名是Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli，来自伊拉克北部城市摩苏尔，据信年纪约为57岁。

虽然他在ISIS内部地位显赫，但人们对他所知甚少。曾经有反恐专家称Imam是一个充满魅力的天才演说家、一个很有经验的管理者，他在帮助ISIS头目巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)管理其在叙利亚和伊拉克的占领区方面发挥着关键作用。分析人士认为，他的死可能会削弱ISIS协调其军事行动的能力。

一名美国官员表示，Imam和基地组织主要成员扎卡维(Abu Musab al-Zarqawi)关系密切，后者在2006年美军空袭中身亡。

《华尔街日报》报道，据称Imam是在2004年加入基地组织伊拉克分支的，伦敦政治经济学院国际关系教授Fawaz Gerges表示，Imam之所以这么重要，是因为他属于基地组织第一代成员。虽然ISIS总能找人替换那些被美国领导的联军清除的武装人员，但Gerges表示，要找到人来替代Imam并不容易。

许多分析人士认为Imam是ISIS的二号人物，但美军官员没有将他称为二号人物，只是说他在该组织内部担任一系列重要职务，且主要在幕后工作。但分析人士相信，如果ISIS头目巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)身亡或者无行为能力，将会由Imam来负责ISIS的日常工作。

本月初，ISIS高级军事指挥官、"战争部长"Abu Omar al-Shishani在美国对叙利亚东北部的空袭中身亡。

来源：界面