调查发现ISIS越来越难靠宗教吸引年轻阿拉伯人

哈通社阿斯塔纳4月13日电 年轻阿拉伯人一直是"伊斯兰国"（ISIS）极力招募的对象，但自两年前在中东宣布为穆斯林成立新"哈里发国"以来，这个极端宗教组织遭到了越来越多来自这些被视为潜在追随者的厌弃。

最新一项调查显示，接近80%的中东阿拉伯年轻人表示不会支持ISIS，而去年该比例约为60%。当被问及若ISIS暴力减少会不会考虑加入该组织时，78%受访者表示不会，只有13%的年轻人认为有这个可能性，另外8%表示不确定。

另外，超过半数受访者认为ISIS的崛起是中东面临的最大威胁；高达76%的受访者相信这个军事武装组织在伊拉克和叙利亚建国的想法不会实现。

这项调查是由美国调研公司Penn Schoen Berland受迪拜公关公司ASDA'A Burson-Marsteller委托完成的。调查者对来自16个阿拉伯国家的3500名年龄在18岁到24岁之间的年轻人进行了面对面访谈。受访者男性与女性各半。因战争原因叙利亚年轻人没有被列入访谈对象。

"对这个军事组织的默许支持正在减少，"ASDA'A Burson-Marsteller在总结报告中说。过去八年里该组织一直在跟踪年轻阿拉伯人的思想动向。

其它一些调查也显示，ISIS在穆斯林集中的国家里支持率很低。皮尤研究中心去年底对黎巴嫩、以色列、约旦、印度尼西亚等11个穆斯林人口集中的国家进行的调查发现，绝大多数民众对ISIS的看法极端负面。

去年3月另一项调查显示，在叙利亚支持ISIS的人所占比例为17%，而2014年底的调查发现，在伊拉克对ISIS持正面看法的比例只有2%。2014年一项全球性分析甚至显示，与其腹地相比，ISIS在欧洲的阿拉伯社交媒体圈子里更受欢迎。

最新的调查还发现，在吸引年轻人加入ISIS方面，宗教扮演的角色可能不像通常想象得那么重要。

当这些中东受访者被问到其他年轻人加入ISIS的动机时，最多的回答是，他们不能理解因此也无法解释。该比例占受访者的四分之一。另外有24%认为，缺乏就业和机会是导致他们投向ISIS的最主要原因。认为对宗教的看法是驱动原因的比例为18%。

报告发现，失业率高的国家中，年轻阿拉伯人更容易将经济困境作为加入ISIS的首要原因。《华盛顿邮报》指出，其它一些研究也发现，宗教成了很多ISIS追随者的借口。

"（ISIS）成员不会说他们是因为经济原因加入，不过他们指出的其它因素，包括那些跟宗教相关的，可能只是给经济或社会因素披上的外衣，"中东政策塔里尔学会伊斯兰专家Hassan Hassan称，"换句话说，成员或许有意无意隐藏了真正的动机。"

中东阿拉伯国家长期以来深受腐败、战争、政治动荡的困扰，越来越多年轻人很难找到工作。Hassan认为，这些问题显然助长了ISIS的肆虐。

该项调查还发现，在阿拉伯之春运动前后，年轻阿拉伯人的态度出现了极大的转变。五年前，三分之二受访年轻人认为追求民主是未来最重要的问题；2012年，随着大多数国家政局持续动荡，安居乐业超越民主成了最主要的期待。如今，大多数年轻阿拉伯人表示稳定比民主更重要。



来源：界面