几大资金管道被断 ISIS开发新财源

哈通社阿斯塔纳4月21日电 据新华社消息，极端组织"伊斯兰国"（ISIS）近期在叙利亚政府军和其他力量打击下，正逐步收缩阵地。同时，"伊斯兰国"眼下也面临较为严重的"财政危机"，旧有的"财税收入"体系可能已被破坏，该极端组织正企图以新方式搜刮民众，充作其活动经费。

不难发现，自2014年6月所谓"建国"以来，"伊斯兰国"逐步形成了接受海外金援捐赠、扩张劫掠、占领区课税、走私原油、收取绑架赎金的五大收入渠道。而现阶段，在俄罗斯和西方国家反恐联军的接连打击下，"伊斯兰国"占领区缩水、无力攻占新的城镇、原油走私通道受阻，五大收入支柱已削减其三，让这一恐怖组织财政陷入窘境。

首先，"伊斯兰国"眼下在战场正遭受多方向攻势。在叙利亚北部阿勒颇省和伊德利卜省、中部霍姆斯省、东部代尔祖尔省以及南部德拉省，"伊斯兰国"四路遭受叙利亚政府军进攻，不少"伊斯兰国"武装人员还同时遭受库尔德武装牵制。外部军事压力下，"伊斯兰国"近几个月以来控制区面积已减少四成。美国IHS咨询公司发布的报告说，"伊斯兰国"控制人口已从900万下降至600万左右。这一趋势使"伊斯兰国"在占领区课税收入大幅下降。

第二，"伊斯兰国"近来较少攻占新的城镇，同时也丧失了伴随扩张的劫掠所得，如没收所谓"宗教异端"的财产、向异教徒征收特种税、倒卖文物等。

再者，"伊斯兰国"石油走私生意也不再好做。"伊斯兰国"现阶段虽然控制大约叙利亚60%和伊拉克5%的油井，但在空袭打击下，一些产油设施遭破坏，与叙利亚和土耳其南部原油黑市的联系也遭切断。美国IHS咨询公司发布的报告说，"伊斯兰国"控制区先前日产原油大约3.3万桶，现阶段已下降至2.1万桶。原油产量下降大约三分之一，加上国际油价持续走低，"伊斯兰国"原油走私收入较先前下降一半。

三大财路被"斩"面临缺钱困境，据报道，"伊斯兰国"似乎正通过增加税收、减少支出来应付危机。

"伊斯兰国"除增加已有税种的税率外，还拓展新的收费项目，包括安装及维修有线电视信号接收器收费、卡车过路费、出城费等。"伊斯兰国"甚至对不能正确回答宗教经典中问题的人进行罚款。

一些"伊斯兰国"武装人员饷额也被调低，"降薪"幅度甚至高达五成。不少武装人员和头目选择外逃。

分析人士认为，尽管"伊斯兰国"经济上遇到巨大挑战，可能会加速其内部瓦解的速度，但各国对"伊斯兰国"仍不能掉以轻心。据估计，"伊斯兰国"2014年攻占伊拉克部分城镇后掠夺的资源合计约值7亿美元，"伊斯兰国"眼下仍是全球"最富有"的恐怖组织。

专家分析，对于"伊斯兰国"而言，坚守领地花费高昂，未来它可能回归极端组织"传统"手段，在周边国家和域外国家发动成本相对低廉的恐怖袭击。