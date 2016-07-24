德国称慕尼黑枪击案与ISIS无关 枪手曾遭同龄人欺负

哈通社阿斯塔纳7月24日电 德国警方表示，周五晚在慕尼黑制造枪击案的18岁枪手与"伊斯兰国"（ISIS）无关。

据《华盛顿邮报》当地时间23日报道，慕尼黑警方在枪手的房间里找到了大量电子记录和书面资料，显示枪手对大规模枪击案非常"痴迷"。

警方称在枪手的房间里发现了一本名为《为什么小孩要杀人：校园枪击案凶手的内心》的书，这本书是一名美国学者对校园枪击案的研究著作。

慕尼黑市警察局局长胡贝图斯（Hubertus Andrae)称枪手对这类话题"非常感兴趣"。

虽然目前警方还没有公布枪手的名字，但据德国媒体报道，枪手名为戴维·阿里·松博利(David Ali Sonboly)，出生在慕尼黑，父母是伊朗移民。

警方透露，除了对大规模枪击案感兴趣之外，枪手还曾长期遭受同龄人的欺负。在枪击案发生之前，枪手曾录过一段视频对此进行抱怨。周五的枪击案造成了9人死亡，23人受伤，枪手也开枪自尽。遇难者和伤员中均有多名未成年人。

当局称枪手生前曾接受过心理治疗，患有抑郁症，而周五的枪击也与2011年发生在挪威的大规模枪击事件有"明显的联系"。

慕尼黑枪击案发生之时正好是挪威枪击案的5周年纪念日当天。

2011年7月22日，右翼激进份子布雷维克（Anders Behring Breivik）在挪威首都和附近一处夏令营用枪和炸弹先后谋杀了77人。布雷维克称大规模杀人是为了阻止更多穆斯林移民进入欧洲。

据目击者称，在周五的枪击案中，枪手曾大喊反对外国人的口号，还向一名试图制服他的路人喊"我是德国人"。事后在枪手的房间里，警察也发现了大量与挪威枪击案以及2009年德国校园枪击案相关的资料。

德国内政部长德梅齐埃称当局目前正在调查枪手的动机，他同时强调这次袭击和国际恐怖组织无关。

上周，一名17岁的阿富汗难民在德国南部巴伐利亚州的一辆列车上持刀斧砍向乘客，造成5人受伤；此后ISIS宣布对袭击事件负责。