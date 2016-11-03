ISIS头目巴格达迪一年来首次喊话：一切都是我们胜利的前奏

哈通社阿斯塔纳 -- 正当伊拉克军队抵达摩苏尔城区东部边缘之际，"伊斯兰国"（ISIS）的媒体分支发布了一段来自头目巴格达迪的音频，呼吁ISIS士兵拼死顽抗。另据报道，一直行踪成谜的巴格达迪可能就藏身在摩苏尔。

据《卫报》报道，ISIS的媒体分支Al-Furqan于周四早上发布了一段巴格达迪的讲话，讲话共有30多分钟长。这也是一年多以来，巴格达迪首次发表对外讲话。

在讲话中，巴格达迪称ISIS一定会在与伊拉克政府军的作战中获胜："这场战斗，ISIS今天打的这场圣战只会坚定我们的信仰和信念--这一切都是胜利的前奏。"

他同时呼吁ISIS士兵"不要撤退，带着荣耀坚守阵地比带着耻辱撤退容易一千倍"。

对于摩苏尔所在的尼尼微省，巴格达迪鼓动当地民众一起反抗"真主的敌人"，并要求自杀性袭击者把"异教徒的黑夜变成白天，在他们的土地上制造毁灭，让他们血流成河"。

目前还不知道这段音频录制的时间和地点。但巴格达迪在讲话中提到了一名ISIS高级头目、前发言人阿德纳尼（Abu Muhammad al-Adnani）之死，阿德纳尼于今年8月死于叙利亚，由此可推断这段音频是在近两个月内录制的。

2014年6月，当ISIS占领摩苏尔之后，鲜少在公众场合露面的巴格达迪现身摩苏尔并发表演讲，宣布ISIS"建国"，"首都"为叙利亚的拉卡。

过去一年中，ISIS的占领地面积大幅度缩水，如今摩苏尔是该组织在伊拉克的最后一个主要据点。而据《独立报》当地时间2日报道，向摩苏尔发动进攻的库尔德官员称，一直下落不明的巴格达迪就藏身在摩苏尔。

伊拉克库尔德自治区领导人的幕僚长侯赛因（Fuad Hussein）在接受《独立报》独家采访时称，库尔德政府从多个渠道获得消息显示"巴格达迪就在摩苏尔，如果他被打死将意味着ISIS系统的垮台"。

侯赛因称巴格达迪在过去9个月一直在躲藏，而整个ISIS的运作非常依赖来自摩苏尔和摩苏尔西部泰勒阿费尔的指挥官。

但侯赛因也强调，如果巴格达迪确实藏身在摩苏尔，那也就意味着摩苏尔之战将异常艰难，因为ISIS士兵将会誓死保护巴格达迪。他指出摩苏尔市区周围已经发现了大量复杂的地道，都是ISIS士兵藏身所用。

截至周三，伊拉克军队已经推进到摩苏尔东部城区的边缘地带；在北部，伊拉克陆军部队已进入隶属摩苏尔市左岸地区的朱代德穆夫提；在西部，由伊朗支持的什叶派民兵解放了30多座村庄；在南部，伊拉克军队收复了距离摩苏尔30公里的4座村庄。

此前联合国报告指出，ISIS把大量平民赶到了摩苏尔南部地区，以把平民作为肉盾。其中一个名为Hamam Al-Alil的地区原本有2.3万名居民，如今人口已经增加到了6万人。

虽然目前各方都在向摩苏尔推进，但分析人士普遍预测进入摩苏尔城区之后的战斗将非常惨烈。

摩苏尔城被底格里斯河分为了东西两部分，分析人士预测ISIS士兵可能会炸毁河上的五座大桥，阻止从东线推进的伊拉克军队过河。

与此同时，特赦国际还报道称，有士兵对摩苏尔周边亲ISIS的平民进行了当众侮辱和殴打。还有目击者称有亲ISIS的居民被关进鸡笼里，扔在大街中央。

【来源：界面新闻 编辑：木合塔尔·木拉提】