ISIS疑似在伊拉克使用化学武器

哈通社阿斯塔纳 -- 伊拉克警方16日称，极端组织"伊斯兰国"（ISIS）在摩苏尔战事中使用了化学武器，但联邦警察在摩苏尔的攻势没有受到影响。

摩苏尔是伊拉克第二大城市，2014年6月被"伊斯兰国"武装分子占领。伊政府军2016年10月17日宣布开始收复摩苏尔，今年1月收复东部城区。伊拉克总理海德尔·阿巴迪2月宣布发起收复摩苏尔西部城区的军事行动。

路透社援引伊拉克联邦警察的话报道，"伊斯兰国"武装分子15日在摩苏尔的乌鲁巴和巴卜杰迪德使用化学武器袭击了联邦警察和政府军部队。

就这一交火，伊方在一份声明中说，"伊斯兰国"武装分子袭击造成人员轻伤。至于其他详细情况，声明没有进一步说明。

就在本月3日，红十字国际委员会在伊拉克首都巴格达发表声明，谴责摩苏尔战事中出现的化学武器袭击，称当地医院收治的多名患者临床症状与遭受化学武器袭击后的症状一致。不过，伊拉克常驻联合国代表穆罕默德·阿里·哈基姆否认存在化武袭击，称没有发现相应证据。

伊拉克北部邻国叙利亚本月4日发生疑似化武伤人事件，3天后美国对叙利亚发起了59枚"战斧"巡航导弹攻击。就这一化武事件，俄罗斯称，叙利亚军方袭击了"伊斯兰国"在伊德利卜省的仓库，而这一仓库藏匿有即将运往伊拉克的化学武器。

伊拉克政府军和联邦警察部队在美军空中火力支持下，已经攻下摩苏尔西部近半城区，现阶段与"伊斯兰国"武装分子的激战主要集中于摩苏尔老城。

老城街道狭窄，不利于坦克和重型军车进入。联邦警察声明称，他们对老城发起了新一轮攻势，把战事前线向前推进了200米，令围绕旧城中心努里清真寺的包围圈进一步收紧。

努里清真寺对"伊斯兰国"极具象征意义，其头目阿布·贝克尔·巴格达迪正是在努里清真寺宣布建立"伊斯兰国"。

路透社援引一名联邦警察指挥官的话报道，联邦警察16日清晨在老城区内建筑挨个展开清剿行动。"伊斯兰国"武装人员频频在老城发动摩托车炸弹袭击，警方不得不谨慎提防。