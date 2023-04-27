日媒：ispace登月舱着陆失败或因误判高度致燃料用尽

哈通社/阿斯塔纳/4月27日--据共同社报道，日本太空风险企业«ispace»（东京）26日就很可能已撞上月球表面的该公司登月舱给出看法，认为原因或在于登月舱判识距月球表面的高度出现误差。据分析，由于判识距离与实际情况不符，未能在正确的时间点使用引擎，导致燃料在上空用尽而坠落。

ispace社长袴田武史在当天上午的记者会上强调将继续推进项目，他表示：«掌握直到登陆前不久数据的民间企业只有我们。已经做到了十分接近登月的地步。 我认为继续做下去很重要。»

据ispace的技术负责人氏家亮介绍，登月舱通过测定距离的仪器算出高度，喷射引擎调整速度并降落。但此次登月舱在高度值达到«零»之后，仍继续传送回了«负值»的数据。氏家分析称，登月舱出现了明明还在上空但辨识高度为«零»的误差。

由于之后通信中断，可能是以超过机体设计强度的速度撞上了月球表面。 据称当下很难将搭载的阿联酋探月车等放落到月球表面。

ispace将详细调查出现误差的原因。探月计划«HAKUTO-R»的第二部分是要在2024年发射搭载探月车的登月舱，公司称目前没有变化。

此次登月是该计划的第一部分。登月舱去年12月搭乘美国太空探索技术公司（SpaceX）火箭升空，经过约4个半月的航行抵达月球附近，于本月26日凌晨尝试着陆。