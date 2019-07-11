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    19:29, 11 七月份 2019 | GMT +6

    哈萨克斯坦和韩国将开设联合IT中心

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    哈通社/努尔-苏丹/7月11日 -- 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫10日同韩国科学技术情报通信部部长兪英民举行了会晤。

    部长在其个人脸书账号上写道："昨天，我同韩国科学技术情报通信部部长兪英民进行了富有成效的会谈。哈萨克斯坦15年前开始落实电子政府项目时，韩国同仁分享了自己的经验，并提供了帮助。当时，韩国已经在这一领域成为了领先国家。哈方希望继续促进这一领域的合作。昨天的会谈中，我们就联合项目和落实情况进行了讨论。"

    朱马哈利耶夫表示，双方在会谈中就创新发展、人工智能、大数据、电子政府和智慧城市等问题进行了讨论。此外，双方就在阿斯塔纳枢纽国际IT初创科技园开设哈萨克斯坦-韩国联合国际IT中心问题达成了共识。

    部长表示，对首尔进行的工作访问期间，韩国企业向哈萨克斯坦代表团介绍了5G项目和其他创新科技项目，并参访了当地IT初创科技园、国家通讯社和网络安全中心。

    "韩国同仁计划来哈进行访问。我们将向他们介绍数字哈萨克斯坦国家规划落实进展，并听取他们的建议。"朱马哈利耶夫说。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 科技 韩国 黄金储备
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