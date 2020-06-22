阿斯塔纳枢纽招募IT初创公司免费培养项目的参与者

哈通社/努尔苏丹/6月22日--阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园宣布第8届“加速器8.0”初创公司开发培养项目开始接受申请。

加速器项目是针对技术初创公司的为期3个月的密集开发项目，参加该项目是免费的。不仅哈萨克斯坦的初创公司可以申请参加，其他国家的项目也可申请。

在这一次的新项目中，将有国际专家为参与者提供教育培训，与行业专家进行一对一个人咨询，以及与天使投资者和基金的投资会议。

除了提供教育活动之外，阿斯塔纳枢纽还将为哈萨克斯坦科技创业公司的积极发展创造条件，为科技园正式注册的参与者提供专业的网络，免费办公空间以及特殊税收和签证待遇。

加速度项目参与者将会获得：

⎻12周的学习；

⎻吸引客户群；

⎻收入增长5到10倍；

⎻未来发展的详细计划；

⎻市场营销、分析和销售方面的知识；

⎻进入国际市场；

⎻项目的公关推广。

为了申请加入该项目，您必须有一个可扩展的产品或想法，一个最简可行产品，至少2个关键团队成员，以及创始人的全面参与（没有额外的和平行的其他活动）。

申请截止日期为2020年7月1日，可 点击这里 提交 申请。

阿斯塔纳枢纽（Astana Hub ）计划部经理艾瓦尔· 库尔曼诺夫说：“加速器项目是使初创公司快速成长的最有效工具。该项目可以吸引投资，但加速器项目的主要目的不是为了吸引投资，而是让初创公司团队获得相关的知识和技能。”

【编译：阿拉依】