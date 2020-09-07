卡拉干达州拟发展IT产业打造本地“硅谷”

哈通社/努尔苏丹/9月7日 -- 卡拉干达州州政府新闻中心消息，该州目前正在实施44个大型投资项目，创造了1.3万个就业机会。在中小企业领域，今年已有1700个项目获得支持。未来，该州可能成为高科技、科技密集型产业和技术服务中心。

卡拉干达州将制定执行总统国情咨文的计划，并将为每个地区制定一项区域战略。该州州长杰恩斯·哈斯姆别克在资产会议上谈到了潜在的增长点。

州长表示，总统在国情咨文中向地州提出了一些具体工作任务。我们必须确保高质量地执行总统的工作指示。考虑到卡拉干达州的竞争优势，我们有必要调整土地和空间发展办法。卡拉干达州历来具有很高的科技潜力，具备成为高科技、科学密集型产业和技术服务中心的所有先决条件。

重点之一是发展制造业，在制造行业加强对创新型和外向型项目的探索。到2025年，计划将投资额增加到1.4万亿坚戈，是2020年的两倍。今年，将启动12个项目，投资2030亿坚戈，创造2500个就业机会。

卡拉干达州州长还谈到了创建IT中心«Terrikonovaya Valley»的计划。该地区希望开发自己的IT产品。据介绍，«Terrikonovaya Valley»将帮助300多家公司加速发展，到2025年，该州IT专家群体将达到1万人。

加大对中小企业的扶持力度。仅今年一年，就有4500名企业家获得财政和非财政援助。已经有1700个项目得到了资金援助。由于采取了反危机措施，超过3万名企业家获得了税收、银行贷款和租金的延期还款。

因为数字哈萨克斯坦计划的落实，卡拉干达的居民很快就会摆脱部分冗余的行政流程。目前，有143项政府服务以电子形式提供，占工作总量的83%。

此外，国家行政机构也进行了精简，今年，政府将减少359个人员编制，到2021年减少538个人员编制。

【编辑：木合塔尔·木拉提】