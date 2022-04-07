哈国IT行业人才薪资水平上升明显

哈通社/努尔苏丹/4月7日 -- 哈萨克斯坦对IT行业技术人员的需求在持续增加。

统计数据显示，哈国在2021年该领域招聘岗位数较2020年增长52%。 需求最多的岗位分别是是编程和开发（54%）、网络工程（23%）、系统管理（20%）、网络管理（17%）和网页工程师（15%）。

猎头公司Headhunter分析师在分析了2022年第一季度的数据后得出结论，IT企业不仅在努力吸引新员工，而且在更大程度上通过多种方式留住现有员工，如远程办公、弹性工作时间、企业交通等。

薪资也有所上升：与去年相比增长了17%。对于IT行业的技术人员来说，截至2022年3月，企业愿意支付的薪资平均为22万坚戈。

数据显示，目前，程序员（40万坚戈）、系统管理员（50万坚戈）和移动应用程序开发人员（60万坚戈）的工资最高。这些岗位的薪酬期望还在以更高的速度增长（比去年增长67%）。

这种不平衡是专业领域的特点，在这些领域，人力资源严重短缺。

专业技术人员觉察到了这种需求，他们自己对工资设置了一定的范围。

Headhunter认为，今后，为了招聘IT行业的技术人才，企业将需要提升其公司的薪酬上限。