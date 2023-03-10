哈萨克斯坦旅游代表团参加ITB Berlin国际旅游展

哈通社/阿斯塔纳/3月10日--哈萨克斯坦旅游业代表组团参加3月7-9日间在柏林举行的全球最大旅游博览会——ITB Berlin。作为疫情后重新举办的盛会，今年的旅游展吸引了来自全球超过180个国家，数千个目的地的旅游企业参展

哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）布置展台，向来自世界各地的参观者展示了我国自然风光和名胜古迹。其中最受游客青睐的是哈萨克毡房，其由国内顶尖工匠和艺术家装饰，使用了纯天然材料。哈萨克传统-现代菜肴也深受客人喜爱。哈萨克斯坦展台受到特别关注，赢得参观者一致好评。

哈萨克斯坦代表团基本由国内旅游企业代表组成。30位哈萨克斯坦旅游公司和酒店代表赴柏林国际旅游展，与国际同行开展交流。

据哈萨克旅游国有控股公司董事会主席塔勒哈特·阿曼巴耶夫介绍，本次展会为国内旅游企业与潜在合作伙伴建立业务联系搭建了平台。他强调，哈萨克斯坦展台成功引起了参展者和游客对我国旅游业发展的极大兴趣。他同时表示，哈萨克旅游国有控股公司正计划与全球最大旅游协会之一—亚太旅行协会区域办事处密切合作，吸引德国游客来哈旅游观光。

自 1966 年以来，ITB Berlin一直是航旅业未来的孵化器和展示窗口。通过展会上的多个独立展区，企业可以在丰富多样的产品服务中找到自己的出路，每年都吸引了包括旅行社、酒店、航旅机构等在内的众多专业人士前来参展。上一届ITB Berlin共汇聚了来自五大洲的187个国家、超过10000+的参展商。

【编译：阿遥】