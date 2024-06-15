拜巴扎尔沃夫调研IT生态系统：关注初创企业与创新项目

阿斯塔纳枢纽中心致力于构建和发展IT企业生态系统，培训IT专家并支持初创项目。目前，科技园内注册了约1500家IT企业，其中400多家为外资企业。

参观过程中，拜巴扎尔沃夫和马迪耶夫重点了解了初创项目相关事宜。

Alaqan初创产品是一个使用手掌静脉识别的非接触式支付系统，自2020年投放市场以来，已推出Alaqan Pay、Alaqan Mektep和Alaqan HR三款产品。该系统拥有10万活跃用户，每月进行120万次识别，吸引了30万美元的投资。

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另一个引人注目的项目是NeuronOil，这是一个基于网络的油田开发模拟器，利用井间数值建模和机器学习技术提高石油日产量或降低成本。

CodiPlay是一家专注于全球扩张的教育技术初创企业，利用人工智能和虚拟现实技术，将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、韩国、卡塔尔、阿塞拜疆、印度尼西亚和英国的学校连接到其系统中。

在科技园举行的座谈会上，与会者讨论了支持初创企业的措施、创新项目的商业化问题，以及根据国家元首关于将IT服务出口额提高到10亿美元的指示，为初创企业提供风险融资的计划。

【编译：阿遥】