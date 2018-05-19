ITU铁人三项世界杯比赛在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月19日 -- 2018年ITU铁人三项世界杯系列赛（ITU World Cup Astana 2018）阿斯塔纳站比赛19日在首都铁人三项公园正式开始。

据了解，来自全球38个国家的140多名职业运动员参加了本届赛事。



比赛全程为51.5公里（奥林匹克标准距离）。其中，游泳1.5公里、自行车40公里、长跑10公里。



文化和体育部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒在比赛开幕式上表示，这是阿斯塔纳首次举办世界杯级铁人三项比赛。同时，哈萨克斯坦也成为了独联体国家当中首个举办该赛事的国家。

据他介绍，哈萨克斯坦铁人三项协会为获得该赛事举办权做出了巨大努力。为了举办国际级比赛，阿斯塔纳专门修建了铁人三项公园，并去年成功举办了业余爱好者铁人三项世界杯比赛和2017年阿斯塔纳铁人三项亚洲锦标赛（Astana Asian Cup 2017）。



当时，国际铁人三项联盟（ITU）主席马利索尔·卡萨多应哈萨克斯坦铁人三项联盟主席马西莫夫的邀请访问阿斯塔纳，并高度评价哈萨克斯坦对铁人三项运动的热爱。

【编译：小穆】