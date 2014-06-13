J•K•罗琳捐款百万英镑反苏格兰独立

哈通社阿斯塔纳电，据中新网消息，英国著名作家、魔幻小说《哈利•波特》的作者J•K•罗琳11日发表声明，明确反对苏格兰独立，并宣布已经向"Better Together(最好在一起)"运动捐款100万英镑，资助这项反对苏格兰独立的运动。

罗琳当天在其个人网站上发表声明，她表示，苏格兰独立公投不同于普通的选举，是会影响到子孙后代未来的重大问题，因此她本人必须以独立和开放的心态来对待这个问题。 罗琳目前居住在苏格兰首府爱丁堡，她就是在爱丁堡的大象咖啡馆创作出风靡全球的《哈利•波特》。 罗琳表示，在支持苏格兰独立的阵营中，存在着一种"否认危险"的倾向。那些极端民族主义者喜欢把任何不愿盲目支持苏格兰独立的人都妖魔化。 由于在英国文化界具有重要影响，因此罗琳的此次表态引起广泛反响。在社交网站上，支持苏格兰独立的人指责罗琳是"叛徒"，苏格兰政府首席部长萨蒙德要求一名特别顾问为此向罗琳道歉。 萨蒙德表示，如果大家都用文明的方式为自己的观点辩论，那将是很理想的，但可悲的是，这种愿望可能只会在浪漫小说中实现。 苏格兰将于9月18日举行独立公投，以决定其是否脱离英国独立。最新的民意调查显示，虽然反对独立的一派仍然领先，但支持独立的人数正在增加。