“Jas Qazaq”民俗营在布拉拜开营 海外哈萨克族儿童共聚一堂

今年，来自美国、土耳其、波兰、俄罗斯、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国的哈萨克族儿童将在这里度过假期。他们均为同胞基金会举办的各类国际竞赛的优胜者。

—这是我们基金会一个独具意义的项目。“Jas Qazaq”民俗营今年已是第五次举办。孩子们来这里，不只是放假，更是在精神层面重返故土，亲身体验祖先文化的重要旅程。他们将在这里学习哈萨克语、历史、文学，以及民族风俗。-同胞基金会副主席阿勒别克·朱尔卡丹穆在接受采访时表示。

朱尔卡丹穆还透露，基金会计划进一步扩大该项目规模。

—此前大约已有700多名孩子参与过这一项目，今年有130名来自9个国家的哈萨克族儿童齐聚一堂。营期从7月7日持续至7月20日。期间，孩子们将学习冬不拉课程，并参加各类趣味文化活动。我们希望“Jas Qazaq”成为一年一度的传统项目。如果能获得更多资金支持，我们的目标是逐步扩大营地规模，因为这是一个非常有意义、也极为必要的项目。-他说。

值得一提的是，同胞基金会非营利股份公司长期致力于为海外同胞提供系统的文化、人道主义和信息咨询支持。基金会通过组织各类项目活动，为海外同胞们了解祖国、建立深厚的民族情感提供了宝贵机会。

【编译：阿遥】