迪玛希将参加日本最大规模的爵士音乐节——东京JAZZ

哈通社/努尔苏丹/1月19日 – 世界知名的哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮将在日本最大规模的爵士音乐节«东京JAZZ»登台表演。

据音乐节官网消息，第19届«东京JAZZ»爵士音乐节将于2020年5月22~24日在被誉为流行文化发源地的东京涩谷举行。

东京JAZZ（TOKYO JAZZ）是亚洲最大的爵士音乐活动之一。主办方是东京爵士执行委员会，由NHK和日本经济新闻组成。

从2002年开始，音乐节每年都会邀请世界各地一流的爵士乐手前来演出，且每年都会制定不同的主题。

除了需收费观看的演出之外，音乐祭还在不同室内外场所设立免费入场观赏的舞台，让民众能够更轻易地接触爵士乐。

主办方预计，今年将有至少9万多名观众参加第19届«东京JAZZ»爵士音乐节。

在主办方于官方网站和Facebook主页上公布了迪玛希将会出席表演的消息后，已经有许多哈萨克斯坦歌迷留言表示将前往东京参加这一盛会。

许多留言也对迪玛希将在这一国际性舞台上的表演，表达了喜悦之情。也有歌迷盛赞迪玛希是能够驾驭所有音乐种类的«神奇歌手»，并说：«我等不及在东京见到他了！»

【编译：木合塔尔·木拉提】