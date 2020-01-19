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    14:31, 19 一月 2020 | GMT +6

    迪玛希将参加日本最大规模的爵士音乐节——东京JAZZ

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    哈通社/努尔苏丹/1月19日 – 世界知名的哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮将在日本最大规模的爵士音乐节«东京JAZZ»登台表演。

    据音乐节官网消息，第19届«东京JAZZ»爵士音乐节将于2020年5月22~24日在被誉为流行文化发源地的东京涩谷举行。

    东京JAZZ（TOKYO JAZZ）是亚洲最大的爵士音乐活动之一。主办方是东京爵士执行委员会，由NHK和日本经济新闻组成。

    从2002年开始，音乐节每年都会邀请世界各地一流的爵士乐手前来演出，且每年都会制定不同的主题。

    除了需收费观看的演出之外，音乐祭还在不同室内外场所设立免费入场观赏的舞台，让民众能够更轻易地接触爵士乐。

    主办方预计，今年将有至少9万多名观众参加第19届«东京JAZZ»爵士音乐节。

    在主办方于官方网站和Facebook主页上公布了迪玛希将会出席表演的消息后，已经有许多哈萨克斯坦歌迷留言表示将前往东京参加这一盛会。

    许多留言也对迪玛希将在这一国际性舞台上的表演，表达了喜悦之情。也有歌迷盛赞迪玛希是能够驾驭所有音乐种类的«神奇歌手»，并说：«我等不及在东京见到他了！»

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 艺术 娱乐 日本 迪玛希 黄金储备
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