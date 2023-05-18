国家元首出席JD.com 电商平台哈萨克斯坦国家馆开馆仪式

哈通社/西安/5月18日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日出席JD.com 电商平台哈萨克斯坦国家馆开馆仪式。他表示，通过互联网空间促进商业已成为全球经济重要趋势。

-目前，电子商务市场规模已3.5万亿美元，而且这个数字还在逐年增加。中国在国际在线贸易的发展中发挥着重要作用。 今天，在世界超大电商平台上，哈萨克斯坦国家馆正式开馆。此举将进一步促进两国间合作交流。 去年，哈中贸易额达310亿美元。当然，我们不会止步于此，我们将进一步发展两国在电子商务领域的伙伴关系，这将助推双边贸易规模在不久的将来增至400亿美元。“数字丝路”倡议旨在促进这一目标的实现。—国家元首说。

D.com（京东商城）成立于1998年，是中国最大的在线商品及服务销售平台，其拥有超过4亿用户。2022年，JD.com的净收入达到1万亿人民币，成为中国最大的电子商务平台。目前，已有40多个国家在该电商平台开设了国家馆。今年3月，双方签署了开设哈萨克斯坦国家馆的协议。今天，消费者可以在哈萨克斯坦国家馆购买部分哈萨克斯坦商品。此外，未来还计划向中国市场供应15家具有出口潜力的国内生产商的食品，包括葵花籽油、糖果和饮料。

【编译：阿遥】