托卡耶夫总统乘直升机视察西哈州被水淹区域

据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统4月4日飞抵西哈州，开始对当地进行工作视察。

总统抵达西哈州首府乌拉尔国际机场后，立即转乘直升飞机，对遭受水灾影响最严重的区域进行了空中视察。

总统搭乘的直升飞机飞跃了铁列克特、斯热穆和卡拉托别县区上空，期间总统听取了相关人员对上述三个县区目前水灾情况的汇报。

根据西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫的介绍，截至目前，西哈州共有6个县区，以及首府乌拉尔市遭遇融雪洪水侵袭。洪水导致上述地区共计552处居民住房和427所夏季别墅受损。

为应对洪水灾害，西哈州共动员抗洪人员1911人，部署332台机械设备、101搜冲锋舟和1架直升飞机参与救援。

此外，阿拉木图和曼格斯套州向西哈州派出了救援力量，协助当地开展抗洪抢险救援工作。

截至目前，已经从受洪水影响的区域内疏散居民7000余人，并在安全区域建立了临时安置点。

地方财政已拨款6300万坚戈，用于向因洪水而遭受损失的民众提供经济补偿。

目前灾区正在进行抽水、土方围堵、水管扩建等工作。

Фото: Акорда

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【编译：木合塔尔·木拉提】