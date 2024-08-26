穆迪专家组抵达 将评估哈萨克斯坦投资环境

据悉，外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫、投资委员会主席加比杜拉∙奥斯潘库洛夫，哈国家投资公司董事会副主席马迪亚尔∙苏勒坦别克与来访的穆迪评级机构专家举行了会谈。

阿勒别克·库安特洛夫向穆迪代表介绍了改善投资环境的计划：

- 哈萨克斯坦加入经济合作与发展组织(OECD)将成为推动力，这意味着哈萨克斯坦的社会经济政策将符合该组织的高标准。哈萨克斯坦已经在实施一系列经济改革和现代化项目，包括工业化和数字化计划。此外，哈萨克斯坦在中亚发挥着重要作用，其位于欧洲和亚洲之间的战略位置对投资者具有吸引力。自2017年以来，我们已成为经合组织投资委员会的 “准成员”。

加比杜拉∙奥斯潘库洛夫向代表们介绍了哈萨克斯坦对投资者的现有支持措施、国家数字投资平台的活动，并阐述了有前景的行业：

- 在短期内，重点应放在石油、天然气和采矿业，在中期内，重点应放在绿色能源、创新和制造业。

根据国际经验并考虑到当前的经济预测，哈萨克斯坦完全有能力成功发展重要经济行业。

2023年10月，穆迪将哈萨克斯坦的前景从“稳定”上调至“积极”，确认主权信用评级为“Baa2”。

穆迪是三大国际评级机构之一，从事信用评级、风险分析和其他分析研究，跟踪110多个主权国家的债务。

发行人的信用评级是对国家信用能力的评估，这将提高哈萨克斯坦在评估投资风险方面的信心水平，加强哈萨克斯坦在世界经济舞台上的地位，并降低从国际金融组织借款的成本。

发行人的高信用评级还可确保投资标准符合ESG（社会责任投资）标准。这一投资原则优先考虑不仅能带来经济效益，而且考虑到环境、社会和企业因素，有助于促进长期可持续发展的项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】