哈萨克斯坦女登山家20天内接连登顶欧亚两大活火山

2023年6月，玛丽娜首次前往高加索地区，高山的壮丽与云端的高度带给她强烈的视觉震撼。随后，她在短短一个月内便成功登顶厄尔布鲁士山西峰。时隔两年，这位登山家再次挑战自我，在短短20天内连续征服了入选国际“七大火山”项目的两座著名火山。

她首先登顶了位于俄罗斯境内、海拔5621米的厄尔布鲁士山东峰；紧接着，她又成功挑战了位于伊朗境内、海拔5610米的亚洲最高火山——达马万德山。每一次登顶都是提升国家声望的辉煌时刻，因此，玛丽娜在每次冲顶时都会随身携带并高高举起哈萨克斯坦国旗。

“登山绝非一项简单的运动，它不仅耗资巨大，更需要极高的身体素质和持之以恒的体能训练。”玛丽娜·马勒谢娃在受访时表示，“体能训练不仅仅是为了塑造体型，更关乎生命安全。山上的气候瞬息万变，在这种极端环境下，身体不仅要强壮，更要具备自救能力。为此，我坚持进行系统的力量训练和长距离有氧耐力训练。”

尽管阿特劳地区缺乏山地和专业的攀岩训练场，但这并没有阻碍玛丽娜投身于这项复杂且迷人的运动。玛丽娜的本职专业是翻译，但目前她正担任一名健身教练，这为她的登山事业提供了良好的身体基础。

“玛丽娜是一个目标感极强的人。只要她决定做一件事，就一定会坚持到底。”她的同事亚历山大·博罗丁评价道，“这项运动首先考验的是韧性和精神力量，因为高山缺氧严重，需要极强的双腿支撑力和耐心。没有平时的刻苦训练，绝不可能取得这样的成绩。她已经四次成功登顶高峰，我认为很多男性都未必能做到这一点。”

目前，玛丽娜最大的梦想是前往尼泊尔，亲眼见证喜马拉雅山脉的雄伟，并最终征服地球之巅——珠穆朗玛峰。

【编译：阿遥】