专家：哈萨克斯坦5至9岁儿童中23.2%存在超重问题
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦，有必要对面向儿童的高糖、高盐和高脂肪食品广告实施系统性限制。哈萨克斯坦卡伊尔别科娃国家科学健康发展中心在回应哈通社询问时指出。
该中心专家强调，儿童食用快餐的问题已经逐渐成为一个系统性问题，因此需要采取综合措施加以解决。
根据国家统计局与联合国儿童基金会于2024年联合开展的MICS多指标类集调查数据，5岁至9岁儿童中有23.2%被发现存在超重问题。这意味着，处于小学年龄段的儿童中，约每四人就有一人超重。
青少年群体的饮食习惯同样令专家感到担忧。
根据哈萨克斯坦于2022年针对11岁、13岁和15岁青少年开展的HBSC国际研究结果，受访者中有66.6%每周至少饮用一次含糖饮料，其中14.4%每天饮用。另有26.6%的青少年每天食用甜食或巧克力，17.5%每周饮用能量饮料，3%每天饮用能量饮料。
“不健康的饮食习惯会增加多种疾病的患病风险。”中心专家指出。
据卫生部数据，2025年，18岁以下儿童和青少年中共登记2型糖尿病病例1104例，其中237例为首次确诊。中心在回复中指出，2型糖尿病与超重、饮食不均衡以及身体活动不足密切相关。
专家同时指出，过量摄入糖分还会导致牙齿健康状况恶化。
2025年，儿童群体中共登记110,236例龋齿病例。2026年上半年开展的预防性检查中，又发现80,169例龋齿病例，比2025年同期增加2.4%。
中心专家特别指出，如今这类食品的广告已经不再局限于传统的快餐店等场所。
“如今，孩子们经常可以在零售网络、社交媒体、博主发布的内容、电子游戏、电子商务平台以及外卖配送应用中看到这类产品的广告。”专家在回复中指出。
专家表示，各类折扣促销、赠送礼品和玩具、使用热门人物形象以及邀请知名运动员参与广告，都在进一步提高儿童对这类产品的兴趣。此外，各种套餐组合和免费配送服务也起到了推波助澜的作用。
数字贸易规模也在不断扩大。国家统计局数据显示，2025年哈萨克斯坦电子零售贸易额达到3.77万亿坚戈，其中“食品”类商品的远程销售额约为3140亿坚戈。不过，这一数据并未完全涵盖餐厅和公共餐饮场所提供的熟食订单。
在讨论如何监管这类产品广告时，专家以英国经验为例。自2026年1月5日起，英国对不利于健康的食品广告实施电视播出时间限制，即21:00之前不得播放；在互联网平台上，则全天禁止此类产品的付费广告。
经济措施同样可以推动生产企业调整产品配方。英国曾于2016年宣布对含糖饮料征收分级税。在这一政策推动下，2015年至2020年期间，受相关规定约束的产品平均含糖量下降了46%。
在哈萨克斯坦，自2025年9月1日起，新的学校膳食标准正式实施。该标准要求减少食品中的糖和盐含量，限制部分食品，并制定更加均衡的膳食菜单。
此外，自2025年1月1日起，哈萨克斯坦已对向未满21周岁人员销售能量饮料作出限制。自2026年1月20日起，对违反相关规定的行为明确了行政责任。
中心专家认为，下一步需要建立一套统一的监管体系，同时覆盖学校、商业场所和数字空间。
“下一阶段，需要建立一套统一的措施体系，覆盖教育机构及其周边区域、商业场所、电视广告、户外广告和数字广告、社交媒体、博主、电商平台以及外卖配送应用。”专家称。
在专家看来，应当特别关注使用儿童形象、热门人物、知名运动员，以及玩具、礼品和各种竞赛活动进行宣传的广告。这类营销手段容易进一步提高儿童对相关产品的需求。
“要让这些措施真正得到落实，首先需要制定统一、明确的标准，用于界定哪些产品属于高糖、高盐、高饱和脂肪和高反式脂肪食品。无论产品由哪家企业生产、通过何种渠道销售以及采取何种配送方式，都应当统一适用这些标准。”中心专家总结道。
据此前报道，戒烟被认为是改善健康状况最有效的方式之一。大量科学研究表明，戒烟不仅有助于延长寿命，还能显著降低肺癌、心血管疾病等多种重大疾病的发生风险，且越早戒烟，获益越明显。