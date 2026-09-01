专家：哈萨克斯坦5至9岁儿童中23.2%存在超重问题

该中心专家强调，儿童食用快餐的问题已经逐渐成为一个系统性问题，因此需要采取综合措施加以解决。

根据国家统计局与联合国儿童基金会于2024年联合开展的MICS多指标类集调查数据，5岁至9岁儿童中有23.2%被发现存在超重问题。这意味着，处于小学年龄段的儿童中，约每四人就有一人超重。

青少年群体的饮食习惯同样令专家感到担忧。

根据哈萨克斯坦于2022年针对11岁、13岁和15岁青少年开展的HBSC国际研究结果，受访者中有66.6%每周至少饮用一次含糖饮料，其中14.4%每天饮用。另有26.6%的青少年每天食用甜食或巧克力，17.5%每周饮用能量饮料，3%每天饮用能量饮料。

“不健康的饮食习惯会增加多种疾病的患病风险。”中心专家指出。

据卫生部数据，2025年，18岁以下儿童和青少年中共登记2型糖尿病病例1104例，其中237例为首次确诊。中心在回复中指出，2型糖尿病与超重、饮食不均衡以及身体活动不足密切相关。

专家同时指出，过量摄入糖分还会导致牙齿健康状况恶化。

2025年，儿童群体中共登记110,236例龋齿病例。2026年上半年开展的预防性检查中，又发现80,169例龋齿病例，比2025年同期增加2.4%。

中心专家特别指出，如今这类食品的广告已经不再局限于传统的快餐店等场所。

“如今，孩子们经常可以在零售网络、社交媒体、博主发布的内容、电子游戏、电子商务平台以及外卖配送应用中看到这类产品的广告。”专家在回复中指出。

专家表示，各类折扣促销、赠送礼品和玩具、使用热门人物形象以及邀请知名运动员参与广告，都在进一步提高儿童对这类产品的兴趣。此外，各种套餐组合和免费配送服务也起到了推波助澜的作用。

数字贸易规模也在不断扩大。国家统计局数据显示，2025年哈萨克斯坦电子零售贸易额达到3.77万亿坚戈，其中“食品”类商品的远程销售额约为3140亿坚戈。不过，这一数据并未完全涵盖餐厅和公共餐饮场所提供的熟食订单。

在讨论如何监管这类产品广告时，专家以英国经验为例。自2026年1月5日起，英国对不利于健康的食品广告实施电视播出时间限制，即21:00之前不得播放；在互联网平台上，则全天禁止此类产品的付费广告。

经济措施同样可以推动生产企业调整产品配方。英国曾于2016年宣布对含糖饮料征收分级税。在这一政策推动下，2015年至2020年期间，受相关规定约束的产品平均含糖量下降了46%。

在哈萨克斯坦，自2025年9月1日起，新的学校膳食标准正式实施。该标准要求减少食品中的糖和盐含量，限制部分食品，并制定更加均衡的膳食菜单。

此外，自2025年1月1日起，哈萨克斯坦已对向未满21周岁人员销售能量饮料作出限制。自2026年1月20日起，对违反相关规定的行为明确了行政责任。

中心专家认为，下一步需要建立一套统一的监管体系，同时覆盖学校、商业场所和数字空间。

“下一阶段，需要建立一套统一的措施体系，覆盖教育机构及其周边区域、商业场所、电视广告、户外广告和数字广告、社交媒体、博主、电商平台以及外卖配送应用。”专家称。

在专家看来，应当特别关注使用儿童形象、热门人物、知名运动员，以及玩具、礼品和各种竞赛活动进行宣传的广告。这类营销手段容易进一步提高儿童对相关产品的需求。

“要让这些措施真正得到落实，首先需要制定统一、明确的标准，用于界定哪些产品属于高糖、高盐、高饱和脂肪和高反式脂肪食品。无论产品由哪家企业生产、通过何种渠道销售以及采取何种配送方式，都应当统一适用这些标准。”中心专家总结道。

据此前报道，戒烟被认为是改善健康状况最有效的方式之一。大量科学研究表明，戒烟不仅有助于延长寿命，还能显著降低肺癌、心血管疾病等多种重大疾病的发生风险，且越早戒烟，获益越明显。