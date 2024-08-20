专家：核电站不会排放二氧化碳

-全国70%的发电站使用煤炭，而且设施陈旧。未来10年，一些热电站将不得不停止运营。此外，国家能源消费量逐年增加，为此，批准了到2035年的电力消费计划。未来10年，发电量为2.65万吉瓦的电站将投产，其中包括现有发电厂的改造。目前，哈萨克斯坦风能、太阳能等可再生能源发展良好。此外，水电站也在进行现代化改造中。

据她介绍，燃煤电厂对环境造成很大破坏。

-因此，如果公投成功，我们正在考虑建造一座拥有两座大容量反应堆的核电站。因为，核电站属于绿色能源，二氧化碳零排放。我们的目标是2060年实现碳中和，即减少碳排放。目前，全国有 46 座太阳能发电厂和 59 座风力发电厂正在运营。现在全世界都在努力发展核电站，全世界有415个反应堆在运行，其中大部分在美国，中国正在建设26个反应堆，一座核电站可能有几个反应堆在工作。我们的邻国乌兹别克斯坦也宣布将建设核电站。我国在核能领域有丰富的经验。-她说。