专家警告：哈萨克斯坦八成儿童悲剧源于成年人失责

杜伊森巴耶夫指出，儿童受伤和意外事故属于完全可预防的死亡和致残原因，这不同于部分无法预测或阻止的疾病。大多数伤害事件都是人为因素造成的，包括监护不力、疏忽大意或缺乏安全知识。

- 很多家长低估了日常生活中的潜在风险，例如让婴幼儿独处于敞开的窗边或水域附近、不使用儿童安全座椅、将药品或化学物品放置在儿童可及范围内等。正因如此，儿童伤害不仅是医学问题，更是社会与教育问题。每一个统计数字背后，都是一个破碎的家庭和悲剧的人生。- 他说道。

据统计，2019年至2024年间，约有6000名哈萨克斯坦儿童因伤亡离世。

为应对这一严峻形势，哈萨克斯坦国家相关部门正与世界卫生组织（WHO）及联合国儿童基金会（UNICEF）联合推动多项预防措施，包括开展公众宣传、提升安全标准、普及急救知识以及从幼儿阶段培养儿童安全意识。

- 然而，要真正解决问题，仅靠卫生部门远远不够，必须依靠教育、公安、媒体以及最重要的——家长群体的共同努力。加强家长安全教育、优化儿童生活环境，是降低伤害风险的关键。 - 杜伊森巴耶夫强调。

根据其介绍，哈萨克斯坦每年有超过18.2万起17岁以下儿童的伤害和意外事件被登记在案。其中绝大多数属于非故意性家庭或街头意外，主要发生在缺乏成人监督的情境中。家庭环境中最常见的事故包括高处跌落、烫伤、割伤等，而户外事故和学校、运动场所中的受伤相对较少。

更令人担忧的是，约1.2%的儿童伤害事件会导致终身残疾，换言之，平均每年约有2400名儿童因严重创伤（如脊椎骨折、颅脑损伤等）而永久失能。

杜伊森巴耶夫最后强调，哈萨克斯坦儿童因创伤、事故、中毒等外部因素造成的死亡率仍处于国际偏高水平，每年大约有1000名儿童因此失去生命，呼吁全社会共同参与儿童伤害防控工作。

【编译：达娜】