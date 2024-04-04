总统召开西哈州紧急情况应对指挥部工作会议

总统指出，相关政府机构都在积极开展应对灾情工作：

-多个地区遭洪水淹没，部分区域的水位还在上升。这是一次自然灾害，因此当前的任务非常艰巨，我们需要齐心协力战胜灾情，没有其他办法。我们采取了具体措施，以消除洪灾的影响，其他防范工作也在稳步开展中。根据我的指示，各州州长也在开展积极工作。

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总统指出，洪涝灾害仍然严重，如此大的水灾此前从未发生过。他表示，最类似的情况发生于1994年，但程度远没有当前这么严重：

-我视察了受灾地区，了解了灾情的程度和损失。多少房屋和电线都被淹没，道路和桥梁被冲毁。所有当前问题得到解决后的主要任务是恢复重建。我向政府下达了建设新型房屋或改造现有房屋特别指示，我想我们可以有效解决这个问题。我已指出情况的严重性，相信在政府和全国指挥部的引领下，各州政府会积极落实这一任务。

托卡耶夫总统谈到了不利的天气情况，表示要做好洪涝灾害可能进一步加剧的准备：

-我们都明白这是一种自然现象，冬季积雪的融化提高了土壤的含水量，之后天气骤然变暖、降雨量明显增加，今年这些因素令人遗憾的全部叠加在了一起。我们应该从中吸取教训。每年的防洪准备工作应从夏季和秋季开始，在三个方向上开展。首先，要开展预测和分析性的工作。水文气象部门必须仔细分析预报数据，并为洪水高发季形势的发展做好准备。

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国家元首强调了，组织旨在预警和消除洪水不利影响的预防、工程技术和采取应急措施工作的重要性：

-国内相关领域专家的短缺已成为问题，发生的情况表明了这一点。一度我们忽视了教育领域的这个方向，现在需要尽快填补空白，培养相关行业的专家。

总统向政府、相关政府机构、各州政府下达了在短时间内建设房屋和修复现有房屋、尽快恢复公共社会基础设施，监督日常所需食品和物品价格相关一系列工作指示。

国家元首还谈到了家畜大规模死亡而导致的疫病状况。

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托卡耶夫总统指示，今后要高度关注防洪措施。

-春季要提前做好除雪、在湖中危险地段破冰、修建雨水渠道等必要措施。夏秋季节，要及时清理河道、做好公路和铁路的防洪工作，修建防护堤坝和运河，这项任务将由全国指挥部和政府落实。-他说。

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他表示，修建水库对水量大的河流进行调节十分重要，这样可以储存农场春夏季节所需的水。

-为了预防天灾人祸，应赋予紧急情况部监督中央和地方执行机构的权利，这方面需要通过相关法案。-他说道。

托卡耶夫总统认为，有必要制定国家机构在紧急情况下的统一行动方案。

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会议框架下，西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫、政府副总理、全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部副指挥哈纳特·波兹姆巴耶夫、紧急情况部部长钦吉斯·阿仁诺夫、水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫等做出了工作汇报。

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【编译：阿依波塔】