专家观点：哈萨克斯坦正在沦为俄乌冲突的信息战战场

哈萨克斯坦政治学家阿索勒·米尔马诺娃表示，在俄乌冲突期间，由于自身拥有相对庞大且非常积极的俄语受众，哈萨克斯坦成为了同时受到俄乌双方高度重视的舆论攻势宣传覆盖目标。

专家认为，这种受到北约支持的、多层次全方位的舆论交锋将哈萨克斯坦公众的思想意识视为可被影响的对象，而且俄乌双方都完全不在乎这样的信息战会对哈萨克斯坦社会造成哪些负面的、破坏性的影响。

阿索勒·米尔马诺娃在其Facebook上发表的文章中指出，面对这种状况，很可能会出现两种结果。

其一，是推动哈萨克斯坦政府采取应对措施，尽可能减少外部因素对其信息安全的威胁，以在短期内保护自身的国家利益。其二，鉴于日益增长的外交政策风险以及俄罗斯和乌克兰之间旷日持久的武装冲突，再考虑到中美之间可能发生的武装冲突，哈萨克斯坦也必然将会制定并实施旨在提高国家信息安全水平的长期战略。

阿索勒·米尔马诺娃强调，认为只有“俄罗斯支持者”会受到宣传鼓动的影响，是一种非常错误和危险的认知。

- 宣传是一套普遍的控制舆论的手段，包括哈萨克斯坦在内，许多混合战争的受益者都会使用它。在许多宣传活动中，我们会发现，除了技术手段、方式方法和最终效果的不同，很多哪怕针锋相对的对象所采取的宣传的内核本质上都是一样的。在宣传中，主要利用的是人们最基本情感态度、感受以及固有的认知或者偏见，其最喜爱的方式便是划分敌我，即——“我们”和“他们”这样一套模型。为了实现宣传的目的，宣传者会将目标受众的群体情绪和偏好，与自身的价值观和目标相结合，并将反对这种观点的群体打造成“敌对势力”，潜移默化的将人民与之对立起来。这种做法最终将会导致的，可能是民族主义情绪的提升，以及社会敌意和矛盾的激化。- 她写道。

专家指出，当社会政治冲突急剧升级、出现经济危机并导致生活质量恶化时，破坏性宣传活动的有效性就会增加。

- 令人遗憾的是，官方统计数据显示，哈萨克斯坦国民的实际购买力在近两年来出现了下降，生活水平明显下滑，而地方和中央政府的多方位疏忽，导致了许多惨痛的事件发生，此前的一月事件便是一个鲜明的例子。一月事件不仅仅是一场政变，它也体现出了长期处于贫困​​边缘的公民中大部分人的集体情绪。当哈萨克斯坦国民中的大多数认为改善生活水平无望时，以煽动敌视他人为目的的破坏性宣传活动就会发挥出相当巨大的破坏力。- 阿索勒·米尔马诺娃说。

专家认为，在这样的背景下，以煽动仇华情绪为目的的各种军国主义宣传叙事也很可能会在哈萨克斯坦所遭遇的舆论信息战层面被广泛的使用。

阿索勒·米尔马诺娃表示，居于乌克兰境内并以哈萨克斯坦舆论圈为主要活动范围的一些博主，例如Васил Гончар («пан Василь»)、Жанара Ахмет (Жанна Бота)、Наталья 和 Айдос Садықов ("Бәсе" 项目)、Константин Гудаускас等，对哈萨克斯坦民族一体化进程和国家信息安全领域造成了显著的负面危害。

- 我清楚的理解言论自由的重要性，但上述这些自媒体所传播的内容、采取的方式，已经对信息安全构成了威胁，损害了哈萨克斯坦的国家利益。因此，我将这些自媒体的活动视为“破坏行为”。- 她说。

根据阿索勒·米尔马诺娃的说法，俄罗斯的“网军”，即信息战部队的规模在近一年半内达到了一个新的峰值。不过，在2022年上半年开始的俄乌冲突期间，乌克兰在宣传领域明显占据着优势。

阿索勒·米尔马诺娃表示，乌克兰的信息和心理战中心拥有非常专业的水准。该中心正在从具体项目转向总体非常规战争战略，并在所有主要领域有效开展工作。除了乌克兰专家的高度专业精神外，来自西方国家，特别是英国和美国的专家也为乌克兰国家提供了优质信息和技术。

- 我有理由相信，英国拥有世界上信息技术和信息战战略制定方面最优秀的专家。他们对乌克兰信息战的全面支持，是使乌克兰能够在抵御各种资源明显强于自身数倍的强敌时，仍保持强有力的抵抗力的重要原因。- 她说。

阿索勒·米尔马诺娃指出，自俄乌冲突开始（2022年2月24日）以来，哈萨克斯坦人的大众意识受到了与过去程度完全不同的外部操纵影响。

- 根据我的数据，从2022年2月24日到3月11日（冲突爆发的前两周），西方军事集团国家直接以哈萨克斯坦公民为宣传目标而创作的仇恨言论内容数量大增，其总量超过了俄罗斯和乌克兰“网军”所创作内容的直接数量，估计至少达到了2.4倍左右。这些信息攻势在哈萨克斯坦公民的社会信息活动方面造成了两个明显的趋势：一、整个哈萨克斯坦，特别是阿拉木图市出现并保持了抗议、抵制俄罗斯的情绪；对哈俄之间的战略关系出现了批判性的评估，对俄罗斯移民和俄罗斯族裔的仇恨性观点显著增长。- 阿索勒·米尔马诺娃说。

这位政治学家着重强调称，当下对哈萨克斯坦人民所面临信息战攻势，已经达到了足以破坏与俄罗斯的关系的水平，并很可能会演变成种族间冲突。

- 安全会议和其他相关国家机构必须正式认识到在我们的网络空间破坏行动期间，国家需要对哈萨克斯坦的稳定所面临的威胁做出反应。当下，哈萨克斯坦人民的社会思想意识，正在受到两个方向上的、属于混合战争框架内的信息干扰。通过公开哈萨克斯坦舆论影响者的实际地理位置的方式，我们已经可以发现那些宣传者的真实身份。哈萨克斯坦国家利益的平衡被打破，不仅减弱了我国领导层采取政治策略的影响力，也增加了通过煽动不同社会群体和广大民众之间的不满和冲突，在哈萨克斯坦制造社会紧张焦点的风险。- 她说。

阿索勒·米尔马诺娃列出了在哈萨克斯坦属于“受信息操纵风险极高的社会群体”，包括：没有前苏联生活经验的年轻人（30岁以下）、消费俄罗斯信息内容的哈萨克斯坦共和国老年居民、1986年12月事件的参与者及其亲属、持激进自由民主观点人群、持极右和极左思想观点的哈萨克斯坦公民，以及由于各种原因不具备信息批判分析能力的人群。

阿索勒·米尔马诺娃总结道，为了初步减少信息安全领域遭受的来自外国的压力，有必要设法提升哈萨克斯坦信息领域的公开专家讨论。她表示，专业的讨论将有助于保护国家利益，提升公民对国家的信任感，减少其他危机局势中的政治批评，进而提高哈萨克斯坦信息安全水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】