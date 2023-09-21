专家观点：中亚联盟能否成为现实？

奥克萨斯协会（Oxus Society）是一家总部位于华盛顿的非营利组织，致力于促进中亚与世界其他地区的学术交流。今年2月，该协会汇集了研究中亚国家问题的专家，推出了“哈萨克斯坦未来（Kazakhstan Futures）”项目，其主要目的是加深美国和哈萨克斯坦的合作关系。

纳扎尔巴耶夫大学校长伊莱桑米·阿德西达教授在活动中发表了讲话，并指出了该项目的重要性。

-我们的大学在多个方向展开工作，其中包括培养照亮国家未来的哈萨克斯坦领导人。当前，专家们正在努力从国际角度对该地区和国家进行研究。我们要完成将中亚问题成为世界讨论的焦点，并让哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦得到世界认可的使命。-他说。

在该项目框架下，纳扎尔巴耶夫大学公共政策学院助理教授贾尼别克·阿热诺夫与哈萨克斯坦和美国研究人员一起，对中亚国家合作关系进行了研究。

-我们发现中亚国家之间的合作呈现良好的趋势。中亚是全球连通性最低的地区。这里曾经是多个大国利益交汇的地方。尽管中亚国家试图保持平衡，但是他们无法抵抗压力。-阿热诺夫说。

专家还指出，近7年来，社会正在讨论建立一个类似于欧盟的中亚五国新联盟的可能性。

-问题很多，应继续开展合作。如果这种趋势持续下去，该组织很有可能在15-20年内就会成立。我不确定未来五年内会否发生这种事件。我认为，这样的平台仅仅是一个开始。 欧盟对我来说是最好的典范。我很欣赏这个模式。然而，欧盟也不是一夜之间成立的。他们也花了几十年的时间。从法典开始，最终达到了这个水平。-他说。

据悉，“哈萨克斯坦未来”是美国驻哈萨克斯坦大使馆的支持下实施的项目。

【编译：小穆】