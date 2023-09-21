专家观点：中亚联盟能否成为现实？
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦和美国的顶尖专家近日在纳扎尔巴耶夫大学介绍了在中亚奥克萨斯协会“哈萨克斯坦未来”项目框架下进行的研究成果。活动中，与会者就中亚五国组建新联盟的可能性进行了讨论。
奥克萨斯协会（Oxus Society）是一家总部位于华盛顿的非营利组织，致力于促进中亚与世界其他地区的学术交流。今年2月，该协会汇集了研究中亚国家问题的专家，推出了“哈萨克斯坦未来（Kazakhstan Futures）”项目，其主要目的是加深美国和哈萨克斯坦的合作关系。
纳扎尔巴耶夫大学校长伊莱桑米·阿德西达教授在活动中发表了讲话，并指出了该项目的重要性。
-我们的大学在多个方向展开工作，其中包括培养照亮国家未来的哈萨克斯坦领导人。当前，专家们正在努力从国际角度对该地区和国家进行研究。我们要完成将中亚问题成为世界讨论的焦点，并让哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦得到世界认可的使命。-他说。
在该项目框架下，纳扎尔巴耶夫大学公共政策学院助理教授贾尼别克·阿热诺夫与哈萨克斯坦和美国研究人员一起，对中亚国家合作关系进行了研究。
-我们发现中亚国家之间的合作呈现良好的趋势。中亚是全球连通性最低的地区。这里曾经是多个大国利益交汇的地方。尽管中亚国家试图保持平衡，但是他们无法抵抗压力。-阿热诺夫说。
专家还指出，近7年来，社会正在讨论建立一个类似于欧盟的中亚五国新联盟的可能性。
-问题很多，应继续开展合作。如果这种趋势持续下去，该组织很有可能在15-20年内就会成立。我不确定未来五年内会否发生这种事件。我认为，这样的平台仅仅是一个开始。 欧盟对我来说是最好的典范。我很欣赏这个模式。然而，欧盟也不是一夜之间成立的。他们也花了几十年的时间。从法典开始，最终达到了这个水平。-他说。
据悉，“哈萨克斯坦未来”是美国驻哈萨克斯坦大使馆的支持下实施的项目。
【编译：小穆】