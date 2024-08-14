哈萨克斯坦专家：第三代核反应堆更安全，不必担心福岛或切尔诺贝利事件重演

巴特尔贝科夫详细解释道，核反应堆技术经历了多个发展阶段。第一代核反应堆仅具备基本的技术防护措施，主要用于验证核能发电的可行性。第二代核反应堆则注重经济效益，然而，由于设计上的不足，这一代反应堆引发了多起重大事故，包括三里岛、切尔诺贝利以及福岛核电站的事故，这些事故导致了大面积的放射性污染。

针对这些问题，科学家们开始集中精力研发更加安全的反应堆。第三代核反应堆应运而生，其设计理念完全不同，安全性和技术经济指标均得到大幅提升。巴特尔贝科夫强调，现代核电站具备多重防护措施，有效防止放射性物质泄漏。

巴特尔别科夫还指出，如果从每千瓦发电量对应的历史受害人数来看，核电站的安全性实际上远高于其他能源形式。

此外，巴特尔贝科夫在采访中还谈及了哈萨克斯坦的电力短缺问题、建设核电站的可行性及其对国家能源安全的重要性。

【编译：达娜】