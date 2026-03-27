托卡耶夫向著名登山家伊林斯基授予“劳动英雄”称号

托卡耶夫在致辞中表示，很高兴在总统府接见这位在哈萨克斯坦乃至世界登山界享有盛誉的传奇人物。他指出，正是凭借伊林斯基卓越的毅力和高度专业精神，哈萨克斯坦的蓝色国旗得以在世界诸多险峻高峰上高高飘扬。作为征服珠穆朗玛峰并跻身“七大洲最高峰”俱乐部的首位哈萨克斯坦人，伊林斯基在国际登山界赢得广泛声誉，并被视为本国登山运动体系的奠基者。

Фото: Ақорда

总统特别强调，在伊林斯基的指导下，哈萨克斯坦登山队成为全球首支成功登顶全部14座海拔8000米以上高峰的队伍，这一成就具有重要里程碑意义。此外，他在执教期间培养了上百名运动健将，其中包括多位国际级和国家级优秀运动员，为国家体育事业发展作出重要贡献。

托卡耶夫指出，登山不仅是一项体育运动，更是一种塑造人格与责任意识的“人生课堂”。他援引伊林斯基“生命高于一切成绩”的理念，强调在极端环境中作出理性决策的重要性，并高度评价其在攀登乔戈里峰（K2）过程中果断撤退的选择，体现了专业精神与人文关怀。

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总统还表示，登山和山地旅游有助于培养坚韧、纪律与互助精神，是推动生态文明理念的重要载体。政府将进一步加大对登山运动和现代山地旅游的支持力度，制定具体发展方案，并吸引国家与社会资本共同参与。

托卡耶夫指出，伊林斯基的人生道路是奉献精神、爱国情怀与专业能力的典范。他强调，社会应让青年看到努力与付出终将得到回报，并以此激励更多人投身各领域发展。

在授奖仪式上，伊林斯基对国家给予的高度评价表示感谢。他指出，这一荣誉不仅属于个人，更是对哈萨克斯坦登山界整体成就的认可。他表示，哈萨克斯坦登山运动取得的成绩已获得国际同行的广泛认可，对此深感欣慰。

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【编译：达娜】