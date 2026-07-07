美专家：宪法改革将增强国际投资者对哈萨克斯坦的信心

（哈萨克国际通讯社讯）美国智库大西洋理事会欧亚中心（The Atlantic Council’s Eurasia Center）非常驻研究员、欧亚问题专家马克·捷姆尼茨基（Марк Темницкий）日前在接受哈萨克国际通讯社驻华盛顿记者采访时表示，7月1日生效的哈萨克斯坦宪法改革将进一步完善国家制度体系，提高国家治理效能，并有助于增强国际投资者对哈萨克斯坦的信心。

马克·捷姆尼茨基认为，此次改革是哈萨克斯坦独立以来最重要的政治改革之一，其核心目标在于优化国家制度设计，而非单纯扩大行政权力。

“副总统并非通过选举产生，而是由总统任命。同时，总统保留了解散议会的权力。这些调整更多体现的是对国家政治架构的优化，而不是扩大行政机关权限。”他说。

他表示，应将此次宪法改革视为一次制度现代化改革，其目标是进一步提升国家治理效率和制度稳定性。当然，改革最终能否取得成功，仍取决于新制度能否得到有效落实。

马克·捷姆尼茨基指出，更加完善的法律体系以及通过设立副总统职位建立的权力交接机制，将进一步增强国家治理的可预期性。

他认为，这一点对哈萨克斯坦尤为重要。当前，哈萨克斯坦正不断巩固其作为区域贸易、能源合作以及中间走廊关键矿产资源供应中心的重要地位。

“这种制度可预期性将受到外国投资者和国际合作伙伴的积极评价，特别是那些高度关注地区稳定发展的投资者。”他说。

他还表示，哈萨克斯坦更加稳定、可预期的制度体系也将获得美国积极评价。美国高度重视中亚地区稳定，而该地区在关键矿产开发、能源供应多元化以及中间走廊建设方面具有重要战略意义。

马克·捷姆尼茨基认为，此次改革还有助于进一步巩固哈萨克斯坦奉行的平衡外交政策，使其能够继续与美国、欧盟、俄罗斯和中国保持建设性关系。