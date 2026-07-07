美专家：宪法改革将增强国际投资者对哈萨克斯坦的信心
（哈萨克国际通讯社讯）美国智库大西洋理事会欧亚中心（The Atlantic Council’s Eurasia Center）非常驻研究员、欧亚问题专家马克·捷姆尼茨基（Марк Темницкий）日前在接受哈萨克国际通讯社驻华盛顿记者采访时表示，7月1日生效的哈萨克斯坦宪法改革将进一步完善国家制度体系，提高国家治理效能，并有助于增强国际投资者对哈萨克斯坦的信心。
马克·捷姆尼茨基认为，此次改革是哈萨克斯坦独立以来最重要的政治改革之一，其核心目标在于优化国家制度设计，而非单纯扩大行政权力。
“副总统并非通过选举产生，而是由总统任命。同时，总统保留了解散议会的权力。这些调整更多体现的是对国家政治架构的优化，而不是扩大行政机关权限。”他说。
他表示，应将此次宪法改革视为一次制度现代化改革，其目标是进一步提升国家治理效率和制度稳定性。当然，改革最终能否取得成功，仍取决于新制度能否得到有效落实。
马克·捷姆尼茨基指出，更加完善的法律体系以及通过设立副总统职位建立的权力交接机制，将进一步增强国家治理的可预期性。
他认为，这一点对哈萨克斯坦尤为重要。当前，哈萨克斯坦正不断巩固其作为区域贸易、能源合作以及中间走廊关键矿产资源供应中心的重要地位。
“这种制度可预期性将受到外国投资者和国际合作伙伴的积极评价，特别是那些高度关注地区稳定发展的投资者。”他说。
他还表示，哈萨克斯坦更加稳定、可预期的制度体系也将获得美国积极评价。美国高度重视中亚地区稳定，而该地区在关键矿产开发、能源供应多元化以及中间走廊建设方面具有重要战略意义。
马克·捷姆尼茨基认为，此次改革还有助于进一步巩固哈萨克斯坦奉行的平衡外交政策，使其能够继续与美国、欧盟、俄罗斯和中国保持建设性关系。
“透明、稳定且可预期的制度环境，将使哈萨克斯坦成为美国企业和投资者开展长期合作项目时更具吸引力、更值得信赖的合作伙伴。”他说。