埃及专家：宪法改革将加强政治稳定和权力平衡

专家认为，从总统权力扩张的模式过渡到议会发挥重要作用的体制，可以为哈萨克斯坦提供一个更加平衡的政治结构。

- 一个权力强大的议会，如果拥有更大的权力，就能确保各部门之间必要的权力平衡。-他说。

艾哈迈德·阿卜杜·塔拉比克表示，拟议的改革不仅可能对政治领域产生积极影响，而且可能对国家的社会经济发展产生积极影响，因为它们将促进社会更广泛地参与政治进程。

专家还特别关注了一院制议会的理念。他认为，将议会权力集中于一院，可以使立法机构更加完善高效，并加强对政府活动的监督。

- 如果议会扩大监督权，行政和立法部门之间就能真正实现权力平衡。在这种情况下，政府某一部门独大的可能性就会降低。-他说。

专家在谈到宪法改革框架下新机构的建立时指出，加强代表机制，包括建立哈萨克斯坦人民委员会，将为政治生活注入新的活力。他认为，这将增强各社会群体参与政治进程的程度。

此外，关于设立副总统职位，艾哈迈德·阿卜杜·塔拉比克表示，这种模式可以增强国家治理体系的稳定性。

- 在民主体制中，副总统制度能够提高治理效率，尤其是在内外部形势高度动态变化的时期。-他说。

他认为，哈萨克斯坦的政治现代化进程已引起国际社会的关注，而新一轮的宪法改革将进一步巩固哈萨克斯坦作为系统性改革国家的国际形象。

- 自政治改革伊始，哈萨克斯坦就被视为一个推行深思熟虑、平衡发展的变革的国家。这提升了其在国际舞台上的声誉，也增强了外界对该国变革的关注。-他说。

据此前报道，中亚—韩国友好协会会长李玉莲（音译）表示，哈萨克斯坦新宪法草案不仅是一份法律文件，更是国家深度政治转型的具体体现。

【编译：小穆】