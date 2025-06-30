21:24, 30 六月 2025 | GMT +5
专家分析：全球及哈萨克斯坦运动员保险市场发展趋势
（哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，Freedom Life（自由人寿）专家对哈萨克斯坦及全球运动员生命保险市场的发展趋势进行了深入分析。
数据显示，全球约有40%人口参与各类体育活动，其中既包括职业运动员，也包括业余健身爱好者。在寻求紧急医疗帮助的人群中，约15%至20%的病例与运动损伤有关，最常见的为韧带拉伤和肌肉损伤。
其中，颅脑损伤的治疗费用尤为昂贵。根据美国医疗保健协会提供的数据，类似情况的医疗费用可能超过7.5万美元。
随着医疗支出的持续上升，全球运动员保险市场也呈现稳步增长态势。
据Global Growth Insights分析平台数据显示，2024年全球运动员保险市场规模已达37.7亿美元，预计年内将突破40亿美元，并将在2033年增长至63.9亿美元。
在哈萨克斯坦，针对从事职业体育、参加国际赛事或在健身房锻炼的居民，Freedom Life推出了Freedom Sport保险计划。一份保额为100万坚戈的年险保单，费用为6125坚戈。若需按比赛日购买短期保险，保额100万坚戈的费用为306坚戈，200万坚戈为508坚戈，300万坚戈为709坚戈。该保险产品的保障范围覆盖全球。
作为对比，美国运动员的平均月保费在8至25美元之间，折合4160至13000坚戈，保单通常涵盖医疗费用。在德国，此类保险的月均费用为3至6欧元，约合1828至3656坚戈。而在中国，运动员保险按天计费，基本保单日费用为30至100元人民币（约合2176至7254坚戈），其中儿童参与体育俱乐部的保险费用相对较低。
【编译：阿遥】