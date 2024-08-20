专家：哈国民间对华刻板印象不断减少

哈萨克斯坦“中国研究者联合会（Қытай зерттеушілер қауымдастығы）”公共协会的政治分析师迪娜·阿伊肯诺娃表示，如果说过去哈国民众对于“中国制造（Made in China）”充满了疑虑，那么当下这种心态至少已经消去了大半。

如今的哈萨克斯坦街头巷尾，中国产品比比皆是，中国产汽车也变得更加常见。

迪娜·阿伊肯诺娃认为，这种改变不仅仅是由于更加紧密的双边贸易，来自政治上的影响也很重要。

- 哈萨克斯坦与中国之间的相互关系在过去几年间提高到了一个新的政治高度。几乎所有的分析人士，都在关注两国高层之间的互动，并指出其结果深刻的影响了哈中关系。- 分析家说。

根据迪娜·阿伊肯诺娃的说法，随着对这个东方邻国的了解日益加深，哈萨克斯坦民间对中国的刻板印象也在不断减少。

历史悠久的中国这些年来并没有原地踏步。相反，随着这个国家经济实力的日益增强，社会的不断发展使得该国的许多贫困地区实现了脱贫致富。

迪娜·阿伊肯诺娃坦言，通过对中国的造访，她对该国汲取国际新变化趋势，以及适应现代要求的速度如此之快感到惊讶。

- 比方说，如果我们的长期计划是20~30年，那么中国的规划则要长的多。需要指出，如果一位帝王将自己的计划留给另一位帝王，那么这个帝王将会很清楚自己将要做什么来发展自己的国家，并切实的延续下去。在当今的中国，有超过14000个智库和分析中心从事预测和规划业务。在中国经济中，物流、运输和道路质量占有特殊的地位。有很多东西值得我们学习。有时会想，如果我们的发展规划不是考虑30-50年而是更长远，是不是道路的建设也会有所不同。顺便说一句，人们也需要一个长期的计划，金融知识对此很重要。但众所周知，哈萨克斯坦人的金融素养并不令人满意。- 迪娜·阿伊肯诺娃说。

这位分析人士指出，哈中两国之间建立的互免签证制度，为哈国公民大量进入中国旅行，以及更加深入的了解这个国家打开了便利之门。

- 没有必要担心语言问题，懂俄语就足以帮你在中国很好的旅行。此外，中国的许多高等院校都开设了哈萨克语的课程，如果你有让孩子去中国留学的想法，这也是一个值得参考的例子。更何况，现在很多赴华公务、商务和其他活动，也越来越多的在使用哈萨克语作为主要交流语言。- 她说。

以上内容，来自哈萨克斯坦“中国研究者联合会（Қытай зерттеушілер қауымдастығы）”公共协会的政治分析师迪娜·阿伊肯诺娃在YouTube频道《来谈谈中国吧（Қытай туралы сөйлесейік）》节目中的访谈。

【编译：木合塔尔·木拉提】