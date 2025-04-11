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    11:32, 11 四月 2025 | GMT +5

    专家：国际油价下跌或对哈萨克斯坦经济造成不利影响

    哈萨克国际通讯社讯）近期，由于美国前总统唐纳德·特朗普宣布提高全球贸易关税，引发国际油价下跌。对此，哈萨克斯坦油气行业专家阿斯哈尔·伊斯梅洛夫指出，油价下跌不可避免地将对哈国经济产生负面影响。

    Асқар Исмаилов
    Фото: А. Исмаиловтың жеке мұрағатынан

    专家表示，从短期来看，油价下行首先将导致国家预算收入减少。这包括矿产资源开采税、出口关税以及来自石油公司的股息收入。同时，外汇收入的下降也可能对坚戈汇率构成贬值压力，并抑制该领域的投资活跃度。

    尽管如此，阿斯哈尔·伊斯梅洛夫强调，这一局势不仅带来挑战，也为国家战略转型提供了机遇。他呼吁政府将目光投向加快国内加工产业的发展，以减少对原油出口的依赖。

    - 短期价格波动势必影响预算和国家基金收入。然而，我们设立国家基金的目的，正是为了在类似形势下发挥调节作用，而不仅仅是积累储备资金。关键在于，我们应将国家基金用于支持结构性改革，而非仅仅“填补缺口”。- 他说。

    伊斯梅洛夫还补充称：

    - 我们不应局限于“如何应对危机”的思维模式，而是要转换为“如何从中受益”的策略。如果国家和企业能够采取主动而非被动的应对方式，油价下跌反而可能成为催生新产业的重要契机。

    此前，哈萨克国际通讯社已就国际油价的前景与多位专家进行深入探讨。目前尚无法确定油价回落是否只是短暂过程，但显而易见的是，其对哈萨克斯坦经济的影响已经初现端倪。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 石油 经济
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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