家暴入刑后哈国家庭领域严重犯罪率大幅下降 离婚率同期降低16%

据内务部行政警察委员会代理主席阿利别克·肯尼斯帕耶夫介绍，自将家庭殴打和轻伤害行为刑事化的一系列法律修正案实施以来，家庭领域特别危险犯罪数量大幅下降：

特别严重犯罪减少24%

严重犯罪减少7%

故意杀人案件下降26%

故意重伤案件下降11%

中等严重犯罪几乎减少一倍

今年以来，全国已对超过8.7万名家庭暴力行政违法者实施处罚，其中2.6万余人被行政拘留，签发保护令超过7.7万份，法院对1.75万名施暴者设定特别行为限制。

与此同时，青年与家庭事务委员会副主席莉拉·拉伊索娃透露，近几年全国离婚率下降16%。她表示，公众对反家暴新法的知晓度显著提高，受害人向警方求助和报案意愿明显增强，反映出社会对家庭暴力的零容忍氛围正在形成。

今年，哈萨克斯坦正式引入经国际科学验证的《家庭暴力风险评估国家标准》。目前已完成超过4.7万份风险评估问卷，筛查出1000余名高复发风险个体。其中近500名施暴者自愿、617人经法院强制参加心理矫正项目。此外，当局首次试点“临时将施暴者逐出住所”措施，已对42名施暴者执行。

与会专家一致认为，立法从严、风险早筛、强制心理干预与社会广泛参与相结合的综合防治模式，正在为哈萨克斯坦家庭与性别暴力防控带来可量化的积极变化。

值得一提的是，哈萨克斯坦于2024年通过了《就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

根据上述两个法律修正案，若嫌疑人针对家庭成员或儿童蓄意实施暴力行为并导致对方身体健康出现轻微伤害（或者轻微以上程度的任何级别伤害），或者针对家庭成员或儿童实施煽动自杀等行为，都将被追究刑事责任。对儿童实施欺凌、网络欺凌，或者强迫儿童离开公共交通工具的行为，将倍追究行政责任。在追究刑事或行政责任的同时，法院有权对触犯上述内容的违法行为人做出适当的限制性措施。

法案中特别规定，针对幼童的谋杀、性侵犯或者其他猥亵等性暴力犯罪行为，将被处以无期徒刑。

【编译：木合塔尔·木拉提】