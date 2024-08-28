哈萨克斯坦专家将考察加拿大交通基础设施经验

在会谈中，双方同意组织哈萨克斯坦的道路建设专家赴加拿大进行考察，旨在交流公路建设经验。同时，双方还就两国间开通直航的法律框架达成了协议。

在此行中，哈萨克斯坦代表团还会见了加拿大两家知名飞机制造公司DeHavilland和Bombardier的高层，探讨了小型航空发展合作的可能性。此外，代表团与“NDT Technologies Inc.”公司主席进行了交流，双方表示将在铁路运输领域加强合作，并商讨相关技术支持与服务。

Фото: Көлік министрлігі

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背景资料：“NDT Technologies Inc.”是一家领先的技术供应商，专注于使用数字光学、超声波、电磁和激光监控技术，设计、安装并维护自动化系统，提供集成自动化缺陷检测和测量系统。该公司在全球范围内享有广泛的声誉，尤其是在铁路领域的技术应用上具备领先优势。

【编译：达娜】