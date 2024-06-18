托卡耶夫总统接见儿童权利专员

会谈中，总统听取了保护儿童权益和安全领域开展的工作成果汇报。

托卡耶夫总统指出，由于在保护妇女和儿童权利方面进行了立法改革，预防家庭暴力的措施得到了加强，对任何类型的暴力侵害儿童行为的惩罚也得到了加强。该法案是儿童权利专员和社会部门联合制定的规范。

扎克耶娃表示，目前正在积极开展落实上述立法规范的工作。具体来说，启动了“111”电话热线。此外，从 2024 年 9 月起，学校还将引入 KiVa 反欺凌计划和安全课程。此外，还为儿童医疗和社会中心工作人员开展了专业培训。

与此同时，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金、“为哈萨克斯坦人民”基金会和“关爱”基金会在全国各地联合开设了6所自闭症中心和11所地方康复中心。

托卡耶夫表示，提高学生法律素养水平，弘扬“法律与秩序”原则十分重要。

会议还讨论了孤儿住房分配、农村青少年基础设施建设等问题。国家元首指出，需要采取综合措施，防止导致儿童和青少年自杀的情况发生。

最后，托卡耶夫总统就着重关注了儿童创伤和预防事故问题。

【编译：小穆】