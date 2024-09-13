托卡耶夫总统接见教育部部长比森巴耶夫

哈尼·比森巴耶夫在会见中详细汇报了近年来为推动各教育领域发展所采取的具体举措。他指出，去年全国新建了154所学校，能够容纳13.7万名学生，这解决了29所三班制学校和12所危房学校的问题。比森巴耶夫进一步透露，今年计划启用221所新学校，预计将容纳36.5万名学生。

在提升教育环境方面，哈萨克斯坦学校的教室设备配备率翻倍提升，网络质量也显著改善。教育部还启动了以“诚实的公民——勤奋的劳动——透明的收入”为核心价值的“统一教育”项目，继续将道德教育作为教育工作的重要方向。

在谈到中等教育质量的提升时，比森巴耶夫表示，哈萨克斯坦的学校教材已全面数字化。此外，他还提到，哈萨克斯坦在国际奥林匹克竞赛中表现优异，每两位参赛学生中就有一位获奖，去年更是赢得了58枚金牌。

比森巴耶夫还介绍了技术与职业教育体系的转型项目，尤其是包容性教育和特殊教育的发展举措。

会谈最后，托卡耶夫总统指示教育部长进一步完善相关教育体系，特别是在确保学生安全方面提出了具体要求。

【编译：达娜】