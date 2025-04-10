托卡耶夫总统接见交通部部长

会谈中，卡拉巴耶夫向总统就交通部去年的工作成果和未来工作计划进行了汇报。

据他介绍，去年，各类交通运输量增长了6%。跨里海国际运输走廊货运量增长62%，达到450万吨。阿拉木图、克孜勒奥尔达和奇姆肯特机场新建的三个客运航站楼交付使用。修复公路1.2万公里。已完成卡拉干达—阿拉木图、塔勒德库尔干—乌斯卡曼、阿克托别—康迪亚加什、阿特劳—阿斯特拉罕高速公路的现代化改造工程。

交通部长表示，国内航空公司运送旅客1470万人次，同比增长10%。机场服务旅客2970万人次，增长14%。铁路运送旅客2100万人次，增长3.9%。

卡拉巴耶夫表示，今年交通部计划开通19条飞往欧洲、亚洲和中东的新航线。卡顿卡拉盖机场、扎伊桑机场和肯迪尔利机场已开始建设。此外，还将对125个火车站进行现代化改造。正在实施的五大铁路项目分别是：多斯特克-莫因特铁路、阿拉木图绕城铁路、达尔巴扎-马克塔拉尔铁路、阿亚格兹-巴克特铁路、克孜勒扎尔-莫因特铁路。

总统指出，必须为哈萨克斯坦人民创造更加便利的出行条件，确保他们能够享受旅游设施。

国家元首指示加快建设中西部公路，拓展西欧-中国西部走廊，发展跨里海国际运输走廊，增加国内和国际航班数量，加强交通运输领域招商引资工作。

最后，托卡耶夫特别强调发展交通运输和物流业的重要性，以及高质量、按时实施交通基础设施现代化项目。

【编译：小穆】