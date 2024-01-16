总统接见奇姆肯特市市长

会谈期间，市长就奇姆肯特市2023年的社会经济发展情况做出了汇报。

根据2023年的结果，奇姆肯特市固定资本投资额增长26%，达到7243亿坚戈。去年的工业产值为10.5100亿坚戈。建筑业的发展也呈现积极趋势，房屋竣工面积超过100万平方米。

据其介绍，为进一步发展工业，已启动总面积867公顷的5个工业区的基础设施招商引资工作，并已制定好一批投资项目。

奇姆肯特市当前有128家中小企业，该数据较2022年增加了16.4%。为发展创业，对3498个项目提供了198亿坚戈的补助。

同时，斯兹德阔夫向总统介绍了城市基础设施现代化进程。具体来说，该市正在开展新航站楼的建设和火车站候车厅的重建工作。此外，建立了多个公共设施。去年，在《舒适的学校》国家项目框架下，启动了可提供2.8万个学位的18个学校的建设。

他还介绍了道路基础设施的发展情况。目前为止，已对233公里公路进行修复投入使用。另外，为保障公共安全，今年计划在城市街道安装视频监控摄像头3000个，为1000条街道安装路灯。近年来，由于采取的系统性措施，犯罪率减少了 33%。

之后，他谈到了归还国家所有设施相关情况。

最后，托卡耶夫总统下达了进一步多样化城市经济，吸引额外投资，以及加强对中小企业的支持措施等一系列工作指示。

【编译：阿依波塔】