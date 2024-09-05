托卡耶夫总统接见杰特苏州州长

根据汇报，2024年1月至7月，杰特苏州的短期经济指标达到了112.4%，吸引了1882亿坚戈的投资，其中私营投资额达到了1367亿坚戈。伊萨巴耶夫指出，由于该地区经济以农业为主，州政府重点关注了闲置土地的回收和再利用措施，并致力于实施“乡村财富”计划，推动糖业的发展。

汇报中还涉及到工业生产的振兴以及吸引投资的相关工作。目前，多个重要的投资项目正在推进，其中包括克尔布拉克地区的冶金联合企业、“霍尔果斯-东大门”经济特区内的“哈中国际工业城”工业园区，以及位于准噶尔山口的1吉瓦风电站。为了增强该州的交通物流和过境能力，政府也正在积极展开相关的系统性工作。

托卡耶夫总统还听取了有关住房和公用事业的情况汇报。伊萨巴耶夫表示，到今年年底，杰特苏州的天然气覆盖率将达到56.5%，预计到2028年，该州将实现天然气的全面覆盖。此外，过去两年内，该州新建和修缮了86个社会基础设施项目。

在住房、道路建设和旅游发展方面，伊萨巴耶夫指出，杰特苏州的旅游资源主要集中在阿拉尔湖、巴尔喀什湖、“阿尔廷·艾梅尔”国家公园、“准噶尔阿拉套”国家公园和准噶尔阿拉套山脉等景区。为了进一步发展生态旅游，州政府计划修建通往布尔汗布拉克瀑布和扎斯勒湖的道路。

会谈最后，托卡耶夫总统指示继续推动该地区的社会经济发展，进一步提高居民生活水平。

【编译：达娜】